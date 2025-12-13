True Gianluigi Paragone In silenzio rieducano la famiglia del bosco La famiglia Trevallion-Birmingham e la nuova casa assegnata in comodato d'uso (Ansa)

Dopo aver diviso i figli dai genitori con la scusa della casa, lo Stato etico prova a convertire i rurali alla dottrina progressista: ciclo vaccinale e maestra a domicilio al posto della madre. E magari uno smartphone per aiutare i bambini a «socializzare».Che cos’è lo Stato etico? Quello che entra nel bosco, divide una famiglia togliendo i figli ai genitori con la «promessa» (vi piace questa parola?) di ridarli se si seguono le regole della rieducazione. Beh, se la testa vi è andata alla famiglia nel bosco, a mamma Catherine e papà Nathan, avete fatto bene perché era esattamente lì che volevamo andare.Affievolito il clamore mediatico e scomparsi dai radar i politici, il silenzio diventa lo scenario perfetto per manovrare a norma di legge. Esattamente come da manuale d’istruzione. Si fa così: abbassare i toni, stancare i ribelli e non demordere nella finalità di rieducazione. In primis, intervenire sulla casa per piegare quella radicale armonia con la Natura che escludeva ogni comodità, che ricorreva al fuoco per scaldare l’acqua, che escludeva i contatti con la plastica; ebbene, ci sono riusciti visto che c’è una nuova casa in attesa di sistemare quella vecchia. Poi infilarsi nelle dinamiche educative, portando i bambini sui banchi di scuola e non al tavolo della cucina, sotto la guida delle maestre e non della mamma per quanto strutturata a insegnare come aveva dichiarato il ministro Valditara. Eppure tutto questo ancora non basta.La chiamano «collaborazione tra le istituzioni e la famiglia», anche se l’asimmetria tra le parti è evidente: uno rieduca, l’altro subisce. Tanto che Catherine e Nathan hanno accettato di completare il ciclo vaccinale dei loro figli, fermo ai primi tre sieri. Contenti? No, perché nemmeno quello è sufficiente per riportare i bambini dalla casa famiglia ai loro genitori. L’opinione pubblica è più che spaccata perché vede che i genitori si sono ammorbiditi parecchio, ma ai giudici competenti sembra non bastare ancora: loro «sono» la legge, rappresentano il Giusto e il Bene. Loro vogliono rieducare; anzi loro «debbono» rieducare. Piegare. Indirizzare alle «migliori» strade: la casa nel bosco non va bene; le scelte sanitarie non sono consone; e pure la scolarizzazione dev’essere ripensata. Anche su questo mamma Catherine si è dovuta ammorbidire aprendo le porte a una maestra di zona che andrà a domicilio tutti i giorni feriali per raggiungere il livello di unschooling come piace alla burocrazia, che ha insistito persino sulle carenze di italiano (del resto in casa parlavano per lo più in inglese senza per questo disdegnare l’italiano avendo scelto di vivere in Abruzzo). Potrebbe toccare alla maestra Rossella, 36 anni di Palmoli, colmare quel che la plurilaureata mamma Catherine non sarebbe stata in grado di offrire. Anche Rossella D’Alessandro ha due lauree e parla le lingue straniere: sarà il pezzo mancante per rimettere le cose al loro posto? Oppure i tre figli della famiglia nel bosco dovranno rimanere nella casa famiglia di Vasto?Tra pochi giorni sarà Natale e il rischio di non poter raccontare il lieto fine purtroppo c’è, ma se così fosse sarebbe davvero uno strappo difficile da far comprendere all’opinione pubblica, ancora attonita per il sopravvivere della radicale decisione dopo il trasferimento di papà Nathan in un’altra casa. Che sembrava essere il problema principale. Ma così - si è scoperto - non era: il problema erano le scelte sanitarie e poi la scuola e la socializzazione dei bambini con gli altri bimbi. L’ho detto e lo ribadisco: nella confusione generata dai social è difficile poter dire quale sia il modello giusto e non credo che possa toccare allo Stato intromettersi nelle scelte educative. Ecco perché aver tolto i figli alla famiglia nel bosco è una scelta da Stato etico. Viviamo un tempo in cui i genitori e gli insegnanti non sanno come gestire gli effetti dell’abuso dei social già alle elementari, ma ci permettiamo di mettere il naso nella scelta dei neorurali di vivere nella totale armonia con la Natura. Andateli a vedere i bambini e i ragazzini nelle cene di classe che in questi giorni prenatalizi si organizzano; andate a vedere il livello di socializzazione e li ammirerete piegati su quegli smartphone che noi adulti abbiamo regalato per tenerli calmi. Non è così già all’età di pochi anni? Basta guardare cosa accade nei ristoranti.Che cosa regaleremo ai nostri figli per Natale (beati quei bimbi che ancora riescono a credere a Babbo Natale, visto che i social riescono a rompere persino l’incantesimo di questo rito)? Quanti regali saranno «smart», da connettere? Magari lo stesso mondo che toglie i figli ai genitori troppo radicali ha figli che si isolano sui social e vivono in un mondo… virtuale.Onestamente tra l’Australia che toglie i social ai minori di 16 anni e l’Italia che toglie i figli alle famiglie nel bosco per rieducare, preferisco la prima scelta. Prima o poi ci dovremmo pensare anche noi.