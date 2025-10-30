Maria Vittoria Galassi
2025-10-30

L’Italia all’Onu zittisce la Albanese. Progressisti felici per le bombe su Gaza

Francesca Albanese (Ansa)
Il nostro ambasciatore alle Nazioni Unite: report non credibile. A sinistra quasi godono per i blitz dell’Idf pur di criticare Trump.
gaza

Barbegal: gli antichi romani e la prima industria della Storia

True
Un disegno che ricostruisce i 16 mulini in serie del sito industriale di Barbegal, nel Sud della Francia (Getty Images)

Nel 1937 l’archeologo francese Fernand Benoit fece una scoperta clamorosa. Durante gli scavi archeologici nei pressi dell’acquedotto romano di Arles, la sua città, riportò alla luce un sito straordinario. Lungo un crinale ripido e roccioso, scoprì quello che probabilmente è stato il primo impianto industriale della storia, un complesso che anticipò di oltre un millennio la prima rivoluzione industriale, quella della forza idraulica.

L'articolo contiene una gallery fotografica.

barbegal

Dietro le polemiche montate su Orbán c’è la paura di un asse destra-popolari

Viktor Orbán durante la visita a Roma dove ha incontrato Giorgia Meloni (Ansa)
Ecr, Patrioti e Ppe uniti possono ribaltare l’Ue: la sinistra teme l’imbarcata e strepita.
orban

L’islam conquista oratori e cimiteri

iStock
  • Crescono le aree di sepoltura «esclusive». E la Chiesa di Milano invita gli oratori ad accettare animatori di fede maomettana.
  • E adesso in università arriva la prima moschea per studenti. L’iniziativa nell’ateneo pubblico di Catanzaro. La Lega: «Precedente pericoloso».

Lo speciale contiene due articoli.

sottomissione

Oggi tutti fan della libertà di parola. Ma solo per i compagni di parrocchia

Emanuele Fiano (Getty Images)
Il tentativo di censura subito da Fiano suscita commenti indignati. Ma, alla fine, si conclude che la colpa dell’intolleranza è tutta della destra. E quando si tappa la bocca a chi è sgradito, nessuno si preoccupa.
pensiero unico
