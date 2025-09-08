Francesco Borgonovo
2025-09-08

I peana pro Camilleri scordano il suo odio per destra e cattolici

I peana pro Camilleri scordano il suo odio per destra e cattolici
Andrea Camilleri (Ansa)
Per i 100 anni dalla nascita si sprecano le lodi. Ma lo scrittore, fiero comunista, ha difeso tutti i regimi rossi, dall’Urss a Cuba.
Subscribe
camilleri

«I santi Frassati e Acutis invitano i ragazzi a non sciupare la vita»

«I santi Frassati e Acutis invitano i ragazzi a non sciupare la vita»
Leone XIV (Ansa)
Ieri la canonizzazione. Il Papa: «C’incoraggiano a rendere l’esistenza un capolavoro».
Subscribe
acutis frassati

Con la maxi diga sul Nilo l’Italia rafforza il suo ruolo in Africa

Con la maxi diga sul Nilo l’Italia rafforza il suo ruolo in Africa
Abiy Ahmed e Giorgia Meloni (Ansa)
  • Domani l’Etiopia inaugura l’opera costruita da Webuild, che inverte la narrazione catastrofista sulla regione. Ma l’Egitto la contesta, con la sponda di Trump.
  • Il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli: «Le imprese beneficeranno del nostro dinamismo. Quest’anno investiremo oltre 980 milioni. Il Piano Mattei è la cornice per ricomporre le tensioni tra Addis Abeba e l’Eritrea».

Lo speciale contiene un articolo e un'intervista

Subscribe
diga sul nilo

Pasquale Frega: «Le aziende capofiliera dell'Ue spingono l'industria nazionale»

True
Pasquale Frega: «Le aziende capofiliera dell'Ue spingono l'industria nazionale»play icon
Il presidente e ad di Philip Morris Italia Pasquale Frega a Cernobbio (Ansa)

Il presidente e ad di Philip Morris Italia dal Forum Teha di Cernobbio: «La leva competitiva è cruciale per l'Italia e l'Europa».

philip morris

Stellantis all’attacco del Green deal. Con appena cinque anni di ritardo...

Stellantis all’attacco del Green deal. Con appena cinque anni di ritardo...
John Elkann (Ansa)
L’ad Antonio Filosa: «Dal Covid l’Europa ha perso più di tre milioni di immatricolazioni su 18, quanto i mercati di Italia e Spagna». La colpa? Di Bruxelles. Ma la proprietà e i suoi giornali hanno sempre detto l’opposto.
Subscribe
stellantis
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy