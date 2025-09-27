Patrizia Floder Reitter
Rezza choc: «Credibilità persa sui vaccini»

Gianni Rezza (Ansa)
  • L’ex membro della task force rivela alla commissione Covid: «Obbligo non necessario, la gente non si fida più». Poi critica l’Ue: «Ho visto medici russi, mentre Bruxelles si interessava solo alle fiale». E sulla linea dura: «Che errore punire chi era in spiaggia».
  • L’incredibile caso di un legale che dovrà affrontare un ricorso svela la persecuzione.

Da Fitch arriva un assist al governo per procedere al taglio delle tasse

Giancarlo Giorgetti (Ansa)
Nel report in cui migliora il rating del Paese, l’agenzia Usa dà anche un implicito «via libera» a ridurre le imposte. È una delle ultime occasioni per intervenire a favore del ceto medio prima delle politiche.
Salis, Tajani: «Forza Italia è per revocare l'immunità. Non è un salvacondotto»

(Ansa)

«Voteremo contro l'immunità per Ilaria Salis perché i reati di cui è accusata sono stati commessi quando non era ancora parlamentare». Lo ha ribadito il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani, a margine di Libertà, la festa di Forza Italia a Telese Terme.

In Francia e Germania salgono i crediti marci. In Italia sono sempre meno

L’osservatorio Ifis: da noi le sofferenze si riducono, ma la massa europea cresce spinta dalle difficoltà di Parigi e Berlino. Positiva anche la situazione spagnola.
