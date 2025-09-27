Salis, Tajani: «Forza Italia è per revocare l'immunità. Non è un salvacondotto»

«Voteremo contro l'immunità per Ilaria Salis perché i reati di cui è accusata sono stati commessi quando non era ancora parlamentare». Lo ha ribadito il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani, a margine di Libertà, la festa di Forza Italia a Telese Terme.«L'immunità parlamentare serve a garantire libertà di espressione, libertà di azione ai parlamentari, non per vicende che riguardano l'attività delle persone quando non erano ancora parlamentari. Quindi - ha spiegato il ministro degli Esteri - non e' giuridicamente fondata la richiesta della conservazione dell'immunità. Noi siamo garantisti, quindi finchè uno non è condannato non e' colpevole, però non possiamo dare un salvacondotto a Salis. Se fossero cose avvenute durante il mandato parlamentare sarebbe stato diverso, ma in questo caso i reati di cui è accusata sarebbero stati commessi prima della sua elezione in Parlamento quindi è giusto votare contro la conservazione dell'immunità».