Carlo Tarallo
2025-12-27

Il record di Zalone è l'incubo dei radical chic

Il record di Zalone è l’incubo dei radical chic
Checco Zalone (Ansa)
«Buen camino», commedia politicamente scorrettissima, fa il botto: 5,6 milioni di incasso al debutto (78,8% del totale). E oltre 680.000 persone nelle sale a Natale. Il comico pugliese brucia il colossal «Avatar»: l’ipocrisia ha rotto, gli italiani vogliono ridere.

erano alte ma il risultato ha superato ogni rosea previsione: con questa commedia diretta da Gennaro Nunziante e distribuita da Medusa, Zalone ha superato sé stesso conquistando il 78,8% della platea complessiva (680.000 persone nelle sale): nel 2016 Quo Vado, uscito il primo gennaio, aveva raggiunto il 65,6%, mentre nel 2020, con Tolo Tolo, uscito sempre il primo gennaio, si era assicurato il 75,7%. Il successo di Buen Camino è stato omogeneo su tutto il territorio nazionale e ha trainato l’intero comparto: era da 14 anni che, nel giorno di Natale, il mercato cinematografico non superava i 7 milioni di euro d’incasso.


Referendum sul piano Trump, Zelensky è disponibile. Il Cremlino: accordo vicino

Referendum sul piano Trump, Zelensky è disponibile. Il Cremlino: accordo vicino
Volodymyr Zelensky (Ansa)
Domani in Florida il bilaterale tra il leader ucraino e il presidente statunitense. Putin apre a concessioni su alcune aree già conquistate, ma vuole tutto il Donbass.

A distanza di una settimana dall’ultimo round di negoziati, la Florida torna a essere la sede dei colloqui sulla pace in Ucraina, ma questa volta il faccia a faccia sarà direttamente tra leader. Domani a Mar-a-Lago è atteso l’incontro tra il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, e l’omologo americano, Donald Trump.


Il Papa scomunica l’Europa delle armi

Il Papa scomunica l’Europa delle armi
Papa Leone XIV (Getty)
Leone XIV all’Angelus manda un messaggio ai guerrafondai di Bruxelles: «Chi oggi crede alla pace è spesso ridicolizzato, spinto fuori dal discorso pubblico e accusato di favorire avversari e nemici». Evitare di trattare con Vladimir Putin ha invece provocato solo morti.

Papa Leone ieri all’Angelus ha detto che chi parla di pace rischia di fare la figura del fesso. Purtroppo, aggiungo io, chi invoca la tregua non corre soltanto il pericolo di essere trattato come lo scemo del villaggio, perifrasi meno carina però più efficace di quella usata dal pontefice, bensì di essere anche considerato un servo di Putin, ovvero un ignobile figuro che per soldi o per ambizioni di carriera è disposto a mettere la propria dignità al servizio di un regime dittatoriale. Sono quasi quattro anni, cioè da quando le truppe di Mosca hanno invaso l’Ucraina, che chiunque lanci un appello alla pace che non includa un richiamo alla vittoria totale di Kiev sull’invasore viene considerato un traditore. Sostenere la necessità di un cessate il fuoco, anche a costo di qualche concessione, è ritenuta una bestemmia.


Davide Rondoni: «La destra ha l’egemonia. Ma la cultura non si fa soltanto con la politica»

Davide Rondoni: «La destra ha l’egemonia. Ma la cultura non si fa soltanto con la politica»
Davide Rondoni (Imagoeconomica)
Il poeta interviene sulla polemica Marcello Veneziani-Alessandro Giuli: «Il ministro ha reagito a suo modo a una critica legittima, ora bisogna unirsi sulle proposte».

Poeta, cattolico romagnolo anticlericale, presidente del Comitato per le celebrazioni a 800 anni dalla morte di San Francesco e autore di La ferita, la letizia (Fazi Editore), Davide Rondoni predilige i trasversalismi e rifugge le divisioni schematiche tra destra e sinistra. Soprattutto, rifiuta l’idea della «politica come banco di prova di tutto».


La Agnelli che non si occupò di Fiat

La Agnelli che non si occupò di Fiat
Maria Sole Agnelli (Getty)
È morta oggi a 100 anni Maria Sole Agnelli, sorella dell’Avvocato. Donna defilata, ha condotto una vita al di fuori dei vertici industriali della dinastia, prediligendo i cavalli e la cultura.

C’era una volta la dinastia Agnelli, quella che ha dominato l’Italia per decenni. E poi c’era Maria Sole Agnelli, la più defilata, la più elegante, la meno interessata ai bulloni del potere industriale. Quella che, potendo sedersi al tavolo dove si decideva il destino della Fiat, preferì sempre un altro tavolo: quello della vita, della cultura, dei cavalli, dei comuni di Provincia, delle scuole da rimettere a posto. È morta ieri, a 100 anni compiuti, chiudendo in silenzio un capitolo laterale ma indispensabile della saga Agnelli.


