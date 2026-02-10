True Giuseppe Bianco I giacobini del No vogliono nascondere lo scandalo del 2019 che travolse le toghe (Imagoeconomica)

La riforma punta a depotenziare le correnti nell’Anm, i cui danni furono svelati sette anni fa. E che oggi tanti cercano di occultare.E così il No starebbe recuperando. A credere a certi sondaggi ci sarebbe una specie di pareggio «tecnico», a patto di dare allo strano aggettivo «tecnico» un senso che non sia quello di mettere un po’ le mani avanti, magari perché al pareggio non ci crede nemmeno chi l’ha scritto. Secondo altri, e sono molti di più, il dislivello non accenna affatto a ridursi.Ragioniamo: ammesso e non concesso che i 9.000 magistrati votino tutti No come una falange macedone (come sentenzia perentoriamente l’Anm), non saranno certo 9.000 voti a spostare l’ago della bilancia. Troppo esiguo il peso elettorale, peraltro alleggerito ulteriormente dai colleghi che votano Sì, che sono molti di più di quelli emersi. Novemila voti non cambiano nulla. Affinché pesino un po’ di più, devono aggiungersi ai voti dell’opposizione politica. Operazione rischiosa per la stessa magistratura, potere neutrale dello Stato, che l’attuale correntismo sta tentando incurante di ogni contraccolpo: stelline dello spettacolo, intellò organici, saltimbanchi e suonatori di cembali, tutti rigorosamente di una sola e specifica area politico-militante, tutti invitati alle manifestazioni dell’Anm «neutrale». Stelline e stelloni tanto equinamente a digiuno della materia quanto impavidamente pronti a fare da megafono per conto terzi. Sicché ai 9.000 No (meno molti Sì) bisogna aggiungere i voti di quella parte del Paese antigovernativa a prescindere. Et voilà: il referendum contro l’«odiato governo fascista» è bello e servito, con tanti saluti alla immagine di indipendenza della magistratura vera, rappresentata - mai così malamente - da quella cosa che magistratura non è e che si chiama «magistratura associata». Domanda: la somma di voti correntismo + opposizione anti Meloni è sufficiente? Non proprio, perché i sondaggi sull’orientamento politico generale danno l’area di governo in vantaggio netto su quella contraria (Demopolis del 2 febbraio: 47,8% contro il 40,8 %). Ergo: l’operazione di smaccato collateralismo praticata da una Anm prigioniera dei gruppi oltranzisti che hanno fagocitato le correnti moderate, timidine e timidotte, rischia solo di danneggiare la credibilità dei giudici veri, trascinati a suon di fanfara nella più grossolana delle contrapposizioni pseudoideologiste. Il referendum insomma sembra avviarsi verso una riuscita prevedibile, e l’unica cosa che può rovesciarne l’esito sarebbe una mobilitazione di popolo così ampia e inarrestabile da sommergere come un fiume in piena lo schieramento riformatore. Cosa non da escludere, ma che potrebbe avvenire solo in un paio di casi: 1 uno shock economico così improvviso e forte da fare crollare la credibilità del ceto di governo agli occhi di tutta la nazione: una crisi da 1929, un forte declassamento di rating, uno scandalo economico di proporzioni colossali; 2 una politica estera così avventata che rischi di precipitare davvero il Paese in uno scenario di guerra reale. È probabile che in questi due casi il governo Meloni sarebbe il bersaglio delle contestazioni più generali e finirebbe con l’essere considerato un pericolo di cui disfarsi al più presto per salvare figli e risparmi. Ci sono all’orizzonte simili rischi? Gli osservatori perfino di area avversa parlano di una economia sufficientemente in carreggiata (Affari e Finanza di Repubblica, 3 febbraio); in politica estera - tranne Askatasuna e dintorni - ormai hanno capito un po’ tutti che il governo non sembra intenzionato a dichiarare guerra né alla Russia né al Comune di Abbiategrasso. Sicché questi due rischi non ci sono. Ce ne sarebbe un terzo però, più sottomarino e silenzioso: l’astensionismo, o meglio: una certa pigrizia di fondo, inflaccidita dai troppi sondaggi favorevoli. Che sono favorevoli al Sì, certo, ma a condizione che vadano a votare tutti coloro che i sondaggi danno - appunto - per propensi al Sì. Altrimenti i sondaggi favorevoli servono a poco. Volendo proprio esagerare, di rischio ce ne sarebbe un quarto, quello più insidioso: e cioè che l’area del Sì rimanga impastoiata nella trappola congegnata dallo schieramento conservatore, che consiste in buona sostanza nel sostituire alla visione effettiva della realtà la semplice astrazione metafisica, inducendo migliaia di persone in perfetta buona fede ad occuparsi non dei guasti della correntocrazia, ma dei pericoli puramente ipotetici del dopo-riforma. Anno 2019: chat su chat, nomi su nomi. Tutto un sistema da manuale Cencelli scoperchiato. Consiglieri Csm dimissionari. Altri consiglieri in carica ricusati da chi li chiamava in correità. Prima pagina di tutti i giornali dell’epoca, instant-book, palinsesti televisivi velocemente ricalibrati sul sistema del correntismo. Perfino moniti del presidente. Anno 2026: tutto dimenticato e sostituito da discussioni fantasmagoriche, tutte centrate non sul merito delle istanze riformatrici, ma sulle congetturali riforme eventuali e successive del futuro. Una strategia comunicativa che vuole solo impedire al Paese di ricordare lo scandalo del 2019 e annesse chat. L’operazione finora è riuscita, e infatti della realtà correntizia vera non si parla più. E molti magistrati, in perfetta buona fede, ipnotizzati dai pifferai Anm, portano come sonnambuli oro, incenso e mirra a un sistema di cui sono le prime vittime. Si attardano nelle analisi meramente congetturali o assumono posizioni di mero posizionamento preideologico, rinunciando a giudicare senza dogmi i difetti di un sistema oligarchico interno abnorme. Non ci vedono più. E non ci vedono più veramente. È una specie di autodifesa psicologica: una strategia Anm che rende lecita solo la discussione sul futuro futuribile consente a ciascuno di noi la salvezza da ogni contraddizione interiore, perché ci autorizza a sfuggire alla responsabilità di esercitare un giudizio laico sulle macerie attuali della città: l’occupazione dei posti, la caccia alla feluca da esibire, la concentrazione di potere personale di capicorrente che diventano fatalmente anche dirigenti giudiziari, la mancanza di un limite di tempo effettivo e reale agli incarichi direttivi, il ruolo effettivo dei consigli giudiziari: tutte le dinamiche interne che hanno portato alla formazione graduale ma inesorabile di un ceto proprietario inamovibile, eterno, di tale e tanto potere da rivendicare un ruolo apertamente contrappositivo rispetto al libero parlamento. Una oligarchia cresciuta lentamente e che ormai ostenta apertamente un orientamento ideologico precostituito. Che si presenta come unica depositaria giacobina della virtù: poiché sono loro gli eredi morali di Falcone, il pensiero critico va marchiato col ferro del discredito. Di qui l’insulto, il rifiuto, il sorriso di scherno, la ghigliottina per i girondini più ragionevoli. Di qui la condanna a priori del dissenso. Vero è che qualunque forma di potere ha bisogno di una forte legittimazione: il diritto divino legittimava le monarchie, il consenso popolare legittima le repubbliche. Questa forma di potere oligarchico interna al potere giudiziario non è legittimata né da Dio né dal voto popolare di massa (che non è certo la sonnacchiosa contesa interna domestico-correntizia). L’unica forma di legittimazione che rimane a questo piccolo mondo elitario è la reductio ad Hitlerum degli interlocutori: se Nordio diventa improvvisamente un malfattore piduista, sono automaticamente legittimati i sedicenti avversari del malfattore. La campagna referendaria del No è giocata su questi canovacci: da un lato la demonizzazione dello schieramento riformatore e dall’altro l’astrattezza della ragion pura che nasconde le baraccopoli del sistema, sostituendole con i filmini da istituto Luce dell’Anm, che mettono in bella mostra villette da Mulino Bianco e barbuti pensatori del ben comune. Ma la verità - deformata e censurata - rimane quella che è: la riforma punta espressamente al depotenziamento della élite correntocratica e le eventuali pecche normative non sono sufficienti a cancellarne la urgenza. Occorre impedire che all interno della magistratura associata si consolidi definitivamente un contropotere tecno-politico non controllabile e inamovibile e che pretende ormai di condizionare gli organi elettivi legittimati dal voto democratico. Il controllo giuridico degli atti del potere politico è cosa necessaria. Il controllo politico-ideologico sul libero parlamento è solo una cosa alla Cromwell. Insomma: un contropotere simile va respinto perché non ha alcuna forma di legittimazione se non quella che proviene da sé stesso. A meno che qualche capocorrente del Komintern, nel chiuso di uno stanzino o simili, non pensi davvero di essere tale perché legittimato non dal voto popolare, ma addirittura dal Padreterno. In tal caso, provateci voi a farlo ragionare. E tanti auguri.