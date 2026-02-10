True Valerio Benedetti Gli anti Ice occupano il Super Bowl Bad Bunny (Ansa)

Il cantante Bad Bunny celebra l’immigrazione durante l’evento più visto negli Usa. Ma lo spettacolo alternativo organizzato dagli eredi di Charlie Kirk fa il boom di ascolti.Senza neppure un touchdown da commentare, il Super Bowl si è trasformato nell’ennesimo evento propagandistico antitrumpiano. Prima ancora che la finale del campionato di football si infiammasse, infatti, l’evento sportivo più seguito degli Stati Uniti era già stato sequestrato dai chierichetti dell’ideologia woke. Il Super Bowl, del resto, non è una partita qualunque. È il rito laico per eccellenza della società americana: centinaia di milioni di spettatori incollati allo schermo, spot pubblicitari venduti a peso d’oro, attenzione mediatica planetaria. Non a caso, lo spettacolo dell’intervallo è diventato negli anni quasi più importante del gioco stesso: non un semplice intrattenimento musicale, ma una vetrina mondiale in cui l’industria dello spettacolo contrabbanda simboli, messaggi e visioni del mondo.Quest’anno il palco è stato affidato a Bad Bunny, nome d’arte di Benito Antonio Martínez Ocasio, cantante portoricano tra i più ascoltati al mondo e figura centrale del pop latino contemporaneo. La sua esibizione, quasi interamente in spagnolo, è stata costruita come una celebrazione dell’identità culturale latina, con scenografie e riferimenti evidentemente politicizzati. In particolare, hanno fatto discutere i messaggi ostili all’Ice: dietro alla consueta retorica umanitaria e zuccherosa, Bad Bunny si è abbandonato a tutti gli effetti a una difesa dell’immigrazione illegale, infilata nel momento televisivo più visto d’America.Donald Trump, ovviamente, non l’ha presa bene: il presidente ha liquidato la performance come «assolutamente terribile» e «una delle peggiori di sempre». Per il tycoon, che ha criticato apertamente l’uso dello spagnolo e il contenuto politico dell’esibizione, lo show di Bad Bunny non rappresenta lo spirito del Paese. Da lì è partito il consueto teatrino mediatico, con la galassia progressista che ha subito letto le parole di Trump come un attacco alla comunità latina residente negli Usa. Eppure, checché ne dicano i miliardari alla Jennifer Lopez, il tycoon è tutt’altro che indifferente ai latinos: basti pensare che, alle presidenziali del 2024, i repubblicani hanno registrato percentuali record tra gli ispanici, arrivando quasi a pareggiare i suffragi dei dem, tradizionalmente votati da questo segmento elettorale. Segno che il consenso non coincide necessariamente con i piagnistei di cantanti miliardari e testimonial da palcoscenico.Ma l’evento di ieri, oltre ai lamenti liberal, ha riservato anche sorprese. In contemporanea con lo spettacolo ufficiale, infatti, la nota associazione conservatrice Turning Point Usa ha organizzato un vero e proprio spettacolo alternativo dell’intervallo. Protagonisti sono stati artisti come Kid Rock, Lee Brice, Brantley Gilbert e Gabby Barrett, con richiami espliciti ai valori patriottici e alla figura del fondatore dell’organizzazione, il compianto Charlie Kirk. Nonostante gli sfavori del pronostico, i numeri raccontano una storia interessante. Lo spettacolo alternativo ha raccolto milioni di visualizzazioni in diretta su YouTube e, nelle ore successive, decine di milioni di visualizzazioni complessive sui social. Un risultato notevole, ottenuto senza la macchina promozionale della Nfl e senza l’appoggio delle grandi reti televisive: un piccolo miracolo, insomma, che segnala l’esistenza di un pubblico ampio e motivato, pronto a sottrarsi allo show ufficiale pur di non sorbirsi l’ennesima catechesi progressista.Alla fine, tra polemiche, slogan e contro-slogan, resta l’impressione di un evento sportivo fagocitato dai pretoriani woke, come se ogni occasione collettiva dovesse diventare una tribuna politica. Ah, per la cronaca - quella sportiva - il titolo di campioni è andato ai Seattle Seahawks, che hanno travolto i New England Patriots 29 a 13.