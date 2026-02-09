{{ subpage.title }}

Franco Battaglia
2026-02-09

Zichichi scoprì vent’anni in anticipo il grande bluff dell’ambientalismo

Antonio Zichichi (Ansa)
Il fisico è morto a 96 anni. Meritava il Nobel, ma l’Accademia lo guardava con sospetto. Il suo peccato capitale? Era cattolico.

La notizia della morte del professor Antonino Zichichi, 96 anni, costituisce per tutte le persone libere un momento di riflessione e, per chi come me ha conosciuto personalmente l’uomo, motivo di orgoglio per averlo conosciuto ed essere stato privilegiato della sua amicizia.

Settimana bianca in Trentino: sport e benessere sotto le stelle

@Paolo Bisti Luconi
La montagna è per tutti, con e senza sci ai piedi, grazie a piste da urlo e programmi rigeneranti nella natura immacolata.

L’inverno si sdoppia in Trentino. Da una parte attira e conquista sciatori in cerca della settimana bianca perfetta, da passare in quota, su e giù per piste da urlo. Dall’altra parte rimette in sesto e coccola chi sogna una fuga sulla neve, da trascorrere a ritmo lento, tra camini accesi e panorami ovattati.

Il Bianco e il Nero. In mostra a Milano 90 anni di fotografia

William Klein. Hat + 5-roses, Vogue,Paris,1956

A Palazzo Fagnani Ronzoni di Milano (sino al 28 febbraio), ottanta immagini di ventotto Maestri del bianco e nero raccontano 90 anni di storia della fotografia, italiana e internazionale. Seconda parte del format I tempi dello sguardo, in mostra straordinari lavori di Luigi Ghirri e Mario Giacomelli, Horst P. Horst e William Klein, Elliot Erwitt e Mario De Biasi.

Vino: De Meo e Fidanza difendono il modello italiano

Vino: De Meo e Fidanza difendono il modello italianoplay icon

Gli europarlamentari di Fi e Fdi commentano la proposta di modifica dei regolamenti Ue nell'ultima sessione plenaria a Strasburgo.

Il cibo «vile» riabilitato dalla Chiesa. Il fagiolo non è più alimento da plebei

(IStock)
Questo legume era noto in Europa anche prima della scoperta dell’America, da dove ci arrivò la variante oggi più diffusa. I Romani lo lasciavano ai poveri, nel Medioevo fu esaltato. Oggi lo si apprezza secco, in scatola e pure fresco.
