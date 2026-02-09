{{ subpage.title }}

Vino: De Meo e Fidanza difendono il modello italiano

Gli europarlamentari di Fi e Fdi commentano la proposta di modifica dei regolamenti Ue nell'ultima sessione plenaria a Strasburgo.

Settimana bianca in Trentino: sport e benessere sotto le stelle

La montagna è per tutti, con e senza sci ai piedi, grazie a piste da urlo e programmi rigeneranti nella natura immacolata.

L’inverno si sdoppia in Trentino. Da una parte attira e conquista sciatori in cerca della settimana bianca perfetta, da passare in quota, su e giù per piste da urlo. Dall’altra parte rimette in sesto e coccola chi sogna una fuga sulla neve, da trascorrere a ritmo lento, tra camini accesi e panorami ovattati.

Il Bianco e il Nero. In mostra a Milano 90 anni di fotografia

A Palazzo Fagnani Ronzoni di Milano (sino al 28 febbraio), ottanta immagini di ventotto Maestri del bianco e nero raccontano 90 anni di storia della fotografia, italiana e internazionale. Seconda parte del format I tempi dello sguardo, in mostra straordinari lavori di Luigi Ghirri e Mario Giacomelli, Horst P. Horst e William Klein, Elliot Erwitt e Mario De Biasi.

Il cibo «vile» riabilitato dalla Chiesa. Il fagiolo non è più alimento da plebei

Questo legume era noto in Europa anche prima della scoperta dell’America, da dove ci arrivò la variante oggi più diffusa. I Romani lo lasciavano ai poveri, nel Medioevo fu esaltato. Oggi lo si apprezza secco, in scatola e pure fresco.
«Racconto con leggerezza l’autismo e il mondo del calcio»

L’ospite-tifoso di Telelombardia Mimmo Pesce: «Ho parlato dell’handicap di mio figlio con il sorriso. Il Napoli ormai è fuori dalla lotta scudetto. Io superstizioso? No, ma il cornetto lo uso...».

Negli ultimi anni, Qui studio a voi stadio ha trovato in Mimmo Pesce - all’anagrafe Domenico Pesacane - uno dei suoi volti più riconoscibili e iconici. Le sue telecronache colorate, il legame diretto con il pubblico e la capacità di raccontare il calcio come se fosse allo stadio o al bar lo hanno reso un punto di riferimento per i tifosi e un fuoriclasse del ruolo. Ma Pesce non è soltanto il personaggio televisivo: è anche padre di Tommaso, un ragazzo autistico, e autore del libro Mio figlio è uno sgusciato.

