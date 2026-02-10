True Maurizio Belpietro In giro 30.000 stranieri condannati (iStock)

Oltre 140.000 persone sono state punite dalla giustizia ma restano fuori dal carcere, o per aver commesso reati cosiddetti lievi o perché non c’era posto nelle strutture. Il 20% di questi soggetti non è nato in Italia: un esercito di «invisibili» pronti a delinquere.Ci sono trentamila stranieri condannati per reati più o meno gravi che non stanno in prigione ma sono lasciati liberi di circolare nelle nostre città e, spesso, di tornare a delinquere. Il ministero della Giustizia li classifica con una dicitura un po’ oscura, ossia «adulti in area penale esterna», un modo burocratico-ministeriale per dire che semplicemente non sono rinchiusi in una cella. In pratica, si tratta di persone alle quali sono concessi il beneficio della sospensione dell’esecuzione della pena o misure alternative alla detenzione. In Italia, per finire in galera, ci si deve impegnare molto, perché grazie alla legge Cartabia solo con una condanna superiore a quattro anni si finisce al fresco. Così, migliaia di ladri, spacciatori, ma anche di attaccabrighe che si sono resi responsabili di minacce, lesioni e danneggiamenti, oppure balordi che si sono macchiati del reato di violazione di domicilio o di appropriazione indebita, sono lasciati liberi di continuare a fare i propri comodi e, in qualche caso, anche di commettere gravi delitti.La notizia vi stupisce? In effetti, il mondo «sommerso» dei condannati rimessi in circolazione non è noto all’opinione pubblica. In genere, quando si parla di delinquenza d’importazione si fa riferimento a chi sta in carcere. E, come si sa perché ne abbiamo scritto spesso, su circa 60.000 detenuti presenti nei nostri reclusori, un terzo (vale a dire 20.000 persone) è costituito da immigrati. La percentuale è già altissima, in quanto gli stranieri in Italia non sono il 30 per cento della popolazione. E anche se raffrontato ai 5,5 milioni di immigrati, il dato rimane comunque allarmante. Tuttavia, le considerazioni di cui sopra non tengono conto della realtà nascosta, ovvero dei condannati che non stanno in prigione perché devono scontare pene cosiddette lievi. In totale, appunto, fanno 30.000, che sommati ai 20.000 già dentro fanno 50.000 stranieri con problemi di giustizia, all’incirca come gli abitanti di una media città, tipo Mantova o Chieti. Ma chi sono questi «fantasmi» della cronaca giudiziaria che dalle statistiche ufficiali non emergono? Leggendo il rapporto del ministero di Giustizia si scopre che i soggetti di nazionalità straniera censiti al 15 gennaio di quest’anno erano: 4.571 marocchini, 4.147 albanesi, 3.890 tunisini, 1.824 nigeriani, 1.464 senegalesi. Seguono egiziani, peruviani, ucraini, moldavi eccetera. Insomma, la provenienza ricalca la percentuale di chi sta in carcere, con la sola differenza che gli «adulti in area penale esterna» non hanno commesso reati ritenuti gravissimi o, per lo meno, sono stati condannati a pene inferiori ai 4 anni o a periodi di cura da trascorrere in una Rems, struttura che si occupa di persone affette da malattie mentali. Secondo uno studio che risale a un paio di anni fa, nelle Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza il 25 per cento degli ospiti era straniero e il 30 per cento dei rifugiati e richiedenti asilo era soggetto a disturbi da stress post traumatico. In altre parole, si trattava di soggetti bisognosi di cure che però non sempre potevano ricevere assistenza a causa del sovraffollamento delle stesse Rems. Così, come nel caso dell’immigrato che nel quartiere San Lorenzo di Roma ha preso a pugni diverse donne (l’ultima aggredita - a cui è stato rotto il setto nasale - è una mamma che transitava in bicicletta con il figlio), lo straniero resta libero.Alle misure alternative al carcere o alla sospensione della pena dovrebbero avere accesso solo i condannati senza precedenti o che si preveda non reiterino il reato. Ma così non è. Come i due stranieri uccisi a Rogoredo, spesso hanno un curriculum delinquenziale che dovrebbe portare al trattenimento dietro le sbarre. Oppure al ricovero in centri specializzati per disturbi mentali. In realtà, questo mondo sommerso - un esercito di «invisibili» - resta tale senza che nessuno se ne accorga. Per lo meno fino a quando, come nel caso di Roma o di Milano, non accadano fatti gravi. Senza quelli, però, «l’adulto in area penale esterna» come lo chiama il ministero è libero di continuare la sua vita ai margini e anche la sua attività criminale.