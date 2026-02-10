True Giacomo Amadori Nell’impero di Renzi entra una casa a Roma Matteo Renzi (Ansa)

L’anno scorso il senatore di Italia viva si è regalato un appartamento, nel quartiere Trieste, da 1,25 milioni. La proprietà si aggiunge a due ville fiorentine che in tutto ne valgono 3,2. Dal 2018 i redditi complessivi sarebbero pari a 17 milioni di euro.Paperone e immobiliarista. Matteo Renzi, mentre polemizzava con Giorgia Meloni per l’acquisto da parte della premier di una villa da 1,25 milioni di euro, zitto zitto si è comprato pure lui casa a Roma, investendo 1,25 milioni in una delle zone più esclusive della Capitale, il quartiere Trieste. Un immobile che si aggiunge a due ville fiorentine acquistate nella stessa via: una da 1,3 milioni e 11 vani (2018) e a un’altra da 1,825 milioni e 11,5 locali. Quest’ultima è stata comprata nel dicembre 2024. Nell’occasione si è presentato davanti al notaio, in qualità di procuratore dell’ex premier, l’amico e senatore Francesco Bonifazi, il quale, per conto dell’ex sindaco, ha formalizzato l’affare con un noto avvocato fiorentino. La magione (accatastata come «villino») misura 266 metri quadrati e ha un giardino con un pozzo artesiano (per una superficie catastale complessiva di 1910 metri). L’ex premier ha acquistato, al prezzo di 100.000 euro, anche un terreno adiacente di «forma e giacitura irregolari» grande 2.410 metri quadrati. Per questa compravendita non sono stati utilizzati mediatori. Nel febbraio del 2024 Renzi ha anticipato 200.000 euro agli ex proprietari e, a fine novembre dello stesso anno, ha saldato l’intero importo. Sembra senza bisogno di accendere alcun mutuo. Pochi mesi dopo la realizzazione di questo affare, Matteo ha fatto il bis. Il 27 maggio 2025 ha acquistato da un cinquantatreenne manager residente in Svizzera un appartamento posto al quarto piano di un palazzo signorile e composto da 9 vani (accatastati come «A2», abitazione civile residenziale, ma non di lusso) e una cantina per un totale di 174 metri quadrati, a cui va aggiunto un locale soffitta di altri 9 metri. Per questo immobile Renzi ha investito, come detto, 1,25 milioni e si è accaparrato una casa spaziosa a prezzo di mercato (nella zona gli immobili valgono tra i 6.000 e i 7.500 euro): 50.000 euro sono stati pagati attraverso la società mediatrice, la Engel & Völkers Market Center, specializzata in immobili di pregio. Altri 424.000 euro sono stati girati a Banca Intesa per estinguere il mutuo e altri 775.000 sono andati al venditore, con la causale «saldo compravendita».Ma come ha fatto Renzi a comprare immobili del valore di circa 3,5 milioni di euro? In molti ricordano come il 17 gennaio 2018, durante la trasmissione Matrix di Canale 5, l’ex sindaco di Firenze avesse esibito, in un rigurgito di pauperismo, il suo estratto conto da 15.859 euro. Era ancora segretario del Pd ed era stato per tre anni primo ministro. Ma da allora tutto è cambiato. Nel 2018 Renzi è entrato in Senato. Da quell’anno al 2024 (redditi del 2023) ha dichiarato entrate per un totale di 12,1 milioni. A queste occorre aggiungere gli ultimi due anni di incassi, che farebbero crescere il tesoretto di altri 4,6 milioni, per un totale di 16,7. Per mettere da parte lo stesso denaro un normale parlamentare dovrebbe lavorare 160 anni. Il tutto grazie alla sua attività di consulente legato alla politica. Ma questa età dell’oro sembrava essere stata messa in discussione nel dicembre del 2024, quando l’attuale governo ha introdotto il divieto per i parlamentari di svolgere incarichi retribuiti per soggetti pubblici o privati con sede fuori dall'Unione europea. Una norma che Renzi ha contestato ferocemente, ritenendola una misura ad personam, pensata per punirlo. Per questo la sua risposta non si è fatta attendere. Nel libro dedicato alla Meloni (L’influencer) e in alcune interrogazioni presentate dai parlamentari di Italia viva l’ex segretario dem e i suoi fedelissimi hanno cercato di accendere i riflettori sui regali istituzionali ricevuti dalla premier e su eventuali agevolazioni o sconti legati all'acquisto e alla ristrutturazione della villa da lei acquistata in zona Eur.In particolare il senatore fiorentino ha rinfacciato alla Meloni le critiche che lei stessa gli aveva rivolto nel 2018 per l'acquisto della sua villa toscana. Secondo il quotidiano Domani Renzi, che non ha ancora depositato la dichiarazione dei redditi del 2025, avrebbe messo a disposizione del Senato la documentazione di adesione al Concordato preventivo biennale introdotto dal governo Meloni nel 2024 per semplificare il rapporto tra Fisco e contribuenti di minori dimensioni. Si tratta di un accordo con l'Agenzia delle entrate che consente di fissare in anticipo il reddito su cui pagare le tasse per un periodo di due anni, indipendentemente dai guadagni effettivi. Il dovuto viene calcolato dall’Agenzia sulla base delle ultime dichiarazioni presentate e gli eventuali maggiori redditi non vengono tassati. Le entrate previste da Renzi per 2024-2025 sarebbero state di 2,3 milioni l’anno, a fronte delle quali l’ex premier avrebbe versato nelle casse del Fisco meno di due milioni. Secondo il quotidiano, Renzi avrebbe scelto questa strada per non rendere pubblico il calo dei suoi affari dall’entrata in vigore della norma sopracitata. Ma, in realtà, il fu Rottamatore, in questo modo, potrebbe anche avere schermato un aumento degli incassi.In ogni caso sono lontani gli anni delle ristrettezze. Nel 2012 Matteo fu costretto, insieme con i fratelli, ad accollarsi un mutuo per comprare la casa dei genitori, in difficoltà economiche. Nel 2018 arriva la prima svolta con il sontuoso contratto come autore e speaker televisivo del documentario Firenze secondo me e di altri due format. Un affare che venne gestito dall’agente delle star Lucio Presta. Alla fine Renzi incassò circa 800.000 euro, in parte utilizzati per rifondere il prestito versatogli da un amico fiorentino per l’acquisto della sua prima villa fiorentina. Per quella vicenda il fu Rottamatore e Presta vennero indagati e poi archiviati dalla Procura di Roma. I pm, infatti, avevano inizialmente ipotizzato i reati di emissione e utilizzo di fatture per prestazioni inesistenti e di finanziamento illecito. Alla fine la Procura stabilì che i contratti erano reali e che le prestazioni avevano una concreta valenza commerciale. Nel frattempo Renzi ha iniziato la sua carriera all’estero di conferenziere lautamente retribuito, ma soprattutto di consulente. In Cina venne aperto un conto con il suo nome per fargli incassare i sudati emolumenti e in Arabia Saudita, grazie ai rapporti con il principe Mohamed bin Salman, è entrato in diversi comitati consultivi collegati ad alcuni grandi progetti culturali e infrastrutturali. Renzi ha pure ricoperto un ruolo nel consiglio di amministrazione di Delimobil, la più grande società russa di car sharing. Tutti incarichi che lo hanno fatto diventare uno dei parlamentari più ricchi e un appassionato investitore nel settore del mattone.