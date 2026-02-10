{{ subpage.title }}

Ignazio Mangrano
2026-02-10

La Rai mette in panchina Petrecca ma nessuno cita Bulbarelli e il Colle

Paolo Petrecca (Ansa)
L’ad Rossi vede il direttore: niente cerimonia finale. Silenzio sul blitz del Quirinale.

Gli effetti sono dirompenti, le cause restano accuratamente sotto il tappeto. Il «caso Bulbarelli» è diventato il «caso Petrecca», e la Rai - per mano del suo amministratore delegato Giampaolo Rossi -, ha battuto un colpo. Ieri infatti Rossi ha incontrato il direttore di RaiSport al centro della impacciata telecronaca dell’evento inaugurale dei XXV Giochi olimpici invernali chiedendo una «assunzione di responsabilità» a Paolo Petrecca stesso e all’azienda tutta. Tradotto: niente conduzione della cerimonia di chiusura di Milano-Cortina e parziale contentino all’agitazione del comitato di redazione della testata pubblica.

rai petrecca
La Takaichi conquista anche i mercati. E Trump la chiama in chiave anti-Cina

Il premier giapponese Takaichi Sanae (Ansa)
Record della Borsa di Tokyo dopo la super vittoria della leader conservatrice. Adesso via al taglio delle tasse, ma senza follie.

La super vittoria elettorale di Sanae Takaichi segna una svolta profonda per il Giappone, soprattutto sul terreno economico. Con la conquista della maggioranza dei due terzi alla Camera bassa, il Partito liberal democratico ottiene per la prima volta nella sua storia una «super maggioranza» che consegna alla premier un capitale politico senza precedenti.

takaichi sanae

Sicurezza, Gambino: «Rafforzare la difesa non è rinunciare alla diplomazia»

Sicurezza, Gambino: «Rafforzare la difesa non è rinunciare alla diplomazia»play icon

Lo ha dichiarato l’europarlamentare di Fratelli d'Italia Alberico Gambino durante la sessione plenaria di Strasburgo.

gambino difesa
Il bazooka di Orcel: 30 miliardi di dividendi

Il bazooka di Orcel: 30 miliardi di dividendi
Andrea Orcel (Ansa)
Dopo gli stop alle operazioni Bpm e Commerzbank, Unicredit cambia spartito: meno shopping compulsivo, più investimenti in tecnologia. Nel 2026 si prevedono ricavi netti per oltre 25 miliardi e utile intorno a 11 miliardi. Analisti e mercati apprezzano.

Il momento d’oro delle banche non accenna a scolorire. Anzi, luccica sempre di più. Dopo i conti record di Bper e Intesa Sanpaolo, anche Unicredit sale sul podio. Numeri robusti, dividendi muscolari e una strategia che, per una volta, dice una cosa semplice in un mondo complicato: meglio crescere bene che comprare male.

orcel

Ciclone Harry, Nesci: «Le regioni colpite necessitano risposte efficaci da Ue»

Ciclone Harry, Nesci: «Le regioni colpite necessitano risposte efficaci da Ue»play icon

Lo ha dichiarato l'europarlamentare di Fratelli d'Italia a Strasburgo, riferendosi specificamente alla Calabria.

nesci ciclone harry
