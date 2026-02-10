{{ subpage.title }}

Redazione digitale
2026-02-10

Giorno del Ricordo, il Tricolore sulla facciata del Senato

True
Giorno del Ricordo, il Tricolore sulla facciata del Senatoplay icon

«Il Senato della Repubblica aderisce al Giorno del Ricordo, istituito con la legge n. 92 del 30 marzo 2004 in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale. Le bandiere sono esposte a mezz’asta per tutta la giornata di martedì 10 febbraio. La facciata di Palazzo Madama è stata illuminata con i colori della Bandiera dal tramonto del 9 febbraio all’alba di oggi e, nuovamente, sarà illuminata dal tramonto alla mezzanotte di martedì 10 febbraio».

foibe ricordo

Sicurezza, Gambino: «Rafforzare la difesa non è rinunciare alla diplomazia»

True
Sicurezza, Gambino: «Rafforzare la difesa non è rinunciare alla diplomazia»play icon

Lo ha dichiarato l’europarlamentare di Fratelli d'Italia Alberico Gambino durante la sessione plenaria di Strasburgo.

gambino difesa
True

Il bazooka di Orcel: 30 miliardi di dividendi

Il bazooka di Orcel: 30 miliardi di dividendi
Andrea Orcel (Ansa)
Dopo gli stop alle operazioni Bpm e Commerzbank, Unicredit cambia spartito: meno shopping compulsivo, più investimenti in tecnologia. Nel 2026 si prevedono ricavi netti per oltre 25 miliardi e utile intorno a 11 miliardi. Analisti e mercati apprezzano.

Il momento d’oro delle banche non accenna a scolorire. Anzi, luccica sempre di più. Dopo i conti record di Bper e Intesa Sanpaolo, anche Unicredit sale sul podio. Numeri robusti, dividendi muscolari e una strategia che, per una volta, dice una cosa semplice in un mondo complicato: meglio crescere bene che comprare male.

Continua a leggereRiduci
orcel

Ciclone Harry, Nesci: «Le regioni colpite necessitano risposte efficaci da Ue»

True
Ciclone Harry, Nesci: «Le regioni colpite necessitano risposte efficaci da Ue»play icon

Lo ha dichiarato l'europarlamentare di Fratelli d'Italia a Strasburgo, riferendosi specificamente alla Calabria.

nesci ciclone harry
True

La Rai mette in panchina Petrecca ma nessuno cita Bulbarelli e il Colle

La Rai mette in panchina Petrecca ma nessuno cita Bulbarelli e il Colle
Paolo Petrecca (Ansa)
L’ad Rossi vede il direttore: niente cerimonia finale. Silenzio sul blitz del Quirinale.

Gli effetti sono dirompenti, le cause restano accuratamente sotto il tappeto. Il «caso Bulbarelli» è diventato il «caso Petrecca», e la Rai - per mano del suo amministratore delegato Giampaolo Rossi -, ha battuto un colpo. Ieri infatti Rossi ha incontrato il direttore di RaiSport al centro della impacciata telecronaca dell’evento inaugurale dei XXV Giochi olimpici invernali chiedendo una «assunzione di responsabilità» a Paolo Petrecca stesso e all’azienda tutta. Tradotto: niente conduzione della cerimonia di chiusura di Milano-Cortina e parziale contentino all’agitazione del comitato di redazione della testata pubblica.

Continua a leggereRiduci
rai petrecca
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy