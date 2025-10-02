Valerio Benedetti
and
Paolo Di Carlo
2025-10-02

L’Usb: blocco totale. Cgil a rimorchio. Il Viminale allerta le forze dell’ordine

L’Usb: blocco totale. Cgil a rimorchio. Il Viminale allerta le forze dell’ordine
Maurizio Landini (Ansa)
  • Anche Maurizio Landini mobilita la piazza: domani sciopero generale. Partono le occupazioni negli atenei Il ministero dell’Interno: «Valutazione oculata sui permessi e i congedi degli agenti dall’1 al 6 ottobre».
  • I manifestanti pretendono che Milano sciolga il gemellaggio con la città di Tel Aviv. Riccardo De Corato (Fdi): «È assurdo e inconcepibile che Palazzo Marino li tolleri ancora».

Lo speciale contiene due articoli

Subscribe
landini cgil sciopero

Nell’Ue già picconano il muro anti-droni. I danesi e i tedeschi: «Vanno abbattuti»

Nell’Ue già picconano il muro anti-droni. I danesi e i tedeschi: «Vanno abbattuti»
Kaja Kallas (Ansa)
A Copenaghen, dubbi sul progetto da Francia e Germania. F-16 polacchi di nuovo in volo. Giorgia Meloni: «Non scordare il fianco Sud».
Subscribe
kaja kallas

L’élite palestinese scrive una lettera alla Casa Bianca e molla i terroristi

L’élite palestinese scrive una lettera alla Casa Bianca e molla i terroristi
Yahya Al Sarraj
Prime dissociazioni dalla morsa degli islamisti: «Qui non li sopporta più nessuno».
Subscribe
yahya al sarraj

Appuntamento in Piazza con Andrea Vingolo

Appuntamento in Piazza con Andrea Vingoloplay icon

Quali vantaggi l’Intelligenza Artificiale può portare al sistema giudiziario italiano, in particolare nella gestione dei contenziosi civili? Ne parliamo con Andrea Vingolo Direttore Generale di Visura SpA.

redazione digitale

Food Talk | Storia e meraviglie del provolone

Food Talk | Storia e meraviglie del provolone

Con il presidente del Consorzio Tutela Provolone Valpadana è Giovanni Guarneri andiamo alla scoperta di un gioiello della tradizione italiana.

gemma gaetani food talk podcast
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy