2025-08-07
«I giudici tendono a esondare dal loro ruolo»
Nel riquadro, il costituzionalista Carlo Iannello (Imagoeconomica)
Il costituzionalista Carlo Iannello: «Da Maastricht in poi neutralizzati i poteri statali. Ma così si erode la democrazia».
Appuntamento in Piazza con Ashkan Rostami uno dei più autorevoli esponenti della diaspora iraniana in Europa: rappresenta all’estero il Partito Costituzionalista dell’Iran e da tempo prende parte al Consiglio di Transizione dell’Iran. Con lui parliamo della situazione della Repubblica islamica dopo la guerra lampo con Israele e del futuro dell’Iran.
Ecco EdicolaVerità, la rassegna stampa del 7 agosto con Carlo Cambi