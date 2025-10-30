Silvana De Mari
Caro Fiano, il suo Pd non merita solidarietà

Emanuele Fiano (Imagoeconomica)
I dem hanno favorito la diffusione dell’intolleranza islamica e hanno tacitato, con l’accusa di fascismo, chiunque vi si opponeva. E poi non ha senso che lei si giustifichi, spiegando che è contro Netanyahu: se fosse stato a favore, meritava di essere silenziato?
emanuele fiano

Oggi tutti fan della libertà di parola. Ma solo per i compagni di parrocchia

Emanuele Fiano (Getty Images)
Il tentativo di censura subito da Fiano suscita commenti indignati. Ma, alla fine, si conclude che la colpa dell’intolleranza è tutta della destra. E quando si tappa la bocca a chi è sgradito, nessuno si preoccupa.
pensiero unico

Non si trovano toghe che possano smaltire arretrati per 15.000 euro

Fabio Pinelli, vicepresidente del Csm (Ansa)
Csm in affanno per rispettare gli impegni presi dall’ex ministro Cartabia con l’Ue
giustizia

Riforma Nordio all’ultimo scalino, la battaglia però è già sul referendum

Alle 12 vota il Senato, poi la palla passerà alle urne. Il governo non vuole imitare Renzi, mentre il Pd parla di assalto alla Carta.
riforma nordio

Edicola Verità | la rassegna stampa del 30 ottobre

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 30 ottobre con Carlo Cambi

carlo cambi edicola verità podcast
