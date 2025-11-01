Laura Della Pasqua
and
Giuliano Zulin
2025-11-01

Fabbriche di auto verso lo stop, mancano chip

Getty Images
  • La Commissione chiede alla Cina di posticipare il nuovo sistema di licenze per l’export di terre rare e tratta con Nexperia, il produttore che sta mettendo in crisi le case d’auto. Allarme di Urso: è emergenza, agire subito.
  • Il commissario Ue al Commercio vede Lollobrigida e apre all’inserimento di controlli e reciprocità nel trattato di libero scambio col Sudamerica. Coldiretti per ora non si fida.

Lo speciale contiene due articoli.

automotive

La Francia riscrive le leggi a letto. Il consenso diventa «revocabile»

iStock
Oltralpe modificano il codice penale: per fare l’amore non serve soltanto ottenere il permesso preventivamente, l’approvazione può anche essere ritirata dopo. Sotto le lenzuola ci vuole un legale...
consenso

Fischi o differenza d’età. A sinistra il maschio è un eterno molestatore

iStock
Per «Repubblica» non esiste distinguo: qualunque comportamento un uomo adotti basta che il femminile lo percepisca come sconveniente per farlo finire in croce.
pensiero unico

Nessuno si sta chiedendo perché il mondo è finito nel vortice del caos

Henry Kissinger
Trump non è un incidente della Storia, così come non lo è la crisi della globalizzazione e del capitalismo I Paesi del Vecchio continente dovrebbero riscoprire il proprio passato per capire meglio il presente.
trump

La nobile Europa ha un vizio secolare: innamorarsi di armi e conflitti

(Getty Images)
A Wall Street e nelle borse Ue volano gli indici dell’industria bellica. Un’immagine delle tensioni dell’uomo, tra vita e morte.
europa riarmo
