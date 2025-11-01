Maurizio Belpietro
2025-11-01

La riforma della giustizia non terremota la Carta ma solo la partitocrazia delle toghe

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio (Ansa)
Nonostante gli strilli dell’opposizione, la tesi della Costituzione calpestata è una balla. A perdere peso sono le correnti, grazie ai sorteggi nei due Csm. Separare le carriere significa controllare le Procure? Follia.
riforma giustizia

Intesa mette a segno profitti da record. Messina rassicura: tassa banche gestibile

L’amministratore delegato di Intesa Sanpaolo Carlo Messina (Ansa)
L’istituto chiude «i migliori nove mesi di sempre»: utile su del 5,9%. Confermato l’obiettivo ben oltre i 9 miliardi sul 2025.
intesa sanpaolo

Soldi, poca trasparenza e veti. Il Comitato del «No» alla riforma della giustizia parte male

Imagoeconomica
Nello statuto della creatura nata nella sede dell’Anm a difesa della Costituzione per il No, fondi e un budget da 500.000 euro.
anm comitato no

Pm accusa: i giudici vogliono governare

Il magistrato penale Giuseppe Bianco (Imagoeconomica)
Alcune correnti delle toghe non sono solo sindacati di categoria, ma si muovono da partiti intervenendo su ogni cosa, da Sanremo a Gaza, facendo scelte di campo. Il problema è che poi usano il loro peso per guidare organi e condizionare tutti gli altri magistrati.
giustizia

Costoso e pericoloso. Ecco l’euro digitale che «conierà» la Bce

iStock
Varato in nome della «sovranità monetaria» (ora è un valore?), il nuovo sistema nasce già vecchio. E c’è l’incognita privacy.
euro digitale
