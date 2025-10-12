Laura Della Pasqua
2025-10-12

Banche in allarme per i troppi costi dell’euro digitale

Antonio Patuelli (Ansa)
I soldi versati sui wallet dei cittadini resterebbero fuori dalla disponibilità degli istituti. Che per la gestione spenderanno miliardi.
«Mi sono messo contro la Squadretta e mi hanno cacciato dal comando di Pavia»

Ernesto Di Gregorio
  • Il generale Ernesto Di Gregorio: «Cercai di tenere sotto controllo Pappalardo e gli altri, il mio trasferimento è stato un monito per molti».
  • Per il militare le trascrizioni delle intercettazioni sono state fatte «in tutta fretta».

Lo speciale contiene due articoli.

La Cina frena l’export di terre rare. Trump sbotta: mondo sotto scacco

Xi Jinping e Donald Trump (Ansa)
Xi Jinping impone le limitazioni come arma negoziale sui dazi sfruttando la dipendenza dell’industria americana. Ma il tycoon annuncia ulteriori tariffe al 100% sui prodotti asiatici. E l’Unione europea è sempre spettatrice.
Savona striglia la Bce: «Coi conti in ordine lo spread è ingiusto, non deve esistere»

Paolo Savona (Ansa)
Per l’ex ministro «il rischio che l’Italia non rimborsi il suo debito è pari a zero». Un dito puntato sulle inefficienze della Lagarde.
I pacifisti: «Giustiziare Netanyahu». La Flotilla candidata all’Ambrogino

(Ansa)
Nonostante l’intesa in Medio Oriente, ancora cortei pro Pal con slogan cruenti e icone dell’ex capo di Hamas. I velisti: «Non abbassare la tensione». Verdi e dem a Milano li premierebbero col massimo riconoscimento.
