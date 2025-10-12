Redazione digitale
2025-10-12

Mai dire Blackout | Spagna ancora a rischio blackout

Le rinnovabili mandano ancora in tilt la rete spagnola. I coltivatori di soia americani in crisi, la Cina non compra più. Terre rare, Pechino stringe ancora sull’export. Auto cinesi per rame iraniano, il baratto.

Il Fisco batte cassa alle imprese che hanno perso soldi col Covid

iStock
Molte aziende stanno ricevendo dall’Agenzia delle Entrate inviti al contraddittorio sugli aiuti ricevuti durante i lockdown, perché avrebbero dovuto inserire i contributi nei bilanci dopo la pandemia e avere meno sgravi.
Lo sceriffo De Luca arresta il centrosinistra

Vincenzo De Luca (Ansa)
Il governatore della Campania cannoneggia la coalizione: «Alcuni dei nostri si presentano come corpi estranei all’Italia, un misto di presunzione, supponenza e doppiezza». Toscana alle urne: Giani favorito, ma anche lì sono scintille con il M5s.
BF spinge nel futuro l’agricoltura dell’Algeria

Federico Vecchioni (Imagoeconomica)
Il partenariato porterà alla produzione di cereali e legumi nella provincia di Timimoun.
