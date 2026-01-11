True Anna Maria Catano Regno di Giordania: un Medio Oriente in cui la normalità è convivere in pace Tombe regali di Petra, in Giordania (iStock)

A Betania è stata consacrata la chiesa del Battesimo dove c’era un campo minato. E Salt è per l’Unesco «città della tolleranza».L’acqua è l’Archè, ovvero il Principio. La sostanza da cui tutto trae origine, sosteneva il filosofo Talete. L’Alfa e l’Omega della vita. Il Fonte battesimale di Betania oggi è parte del Regno Hascemita di Giordania. Proprio lì Gesù di Nazareth ha voluto essere battezzato: «Nel punto più basso del pianeta ma il più vicino al Cielo». In una landa desolata lungo le rive del fiume Giordano, quel deserto dove lo Spirito Santo, sotto forma di colomba, si posò al suolo.Terra benedetta, un luogo che cattura l’anima. Al-Maghtas - in arabo «immersione» - è la «Betania oltre il Giordano» narrata dai Vangeli. Per secoli fu tappa del pellegrinaggio cristiano che si snoda da Gerusalemme lungo il fiume fino al monte Nebo. Una depressione poco distante dal Mar Morto che i geologi indicano come il posto più basso della Terra, 400 metri sotto il livello del mare.Tuttavia solo negli anni Novanta il Fonte fu definitivamente identificato dagli archeologi - tra cui il francescano padre Michele Piccirillo - come il luogo dove Giovanni Il Battista visse e dove l’Uomo di Nazareth fu battezzato. In un’epoca in cui non esistevano confini e chiunque poteva passare liberamente da una riva all’altra. La popolazione giordana è per il 97% musulmana ma il turismo religioso è considerato prioritario per l’economia del Paese. Chiese e moschee godono delle stesse agevolazioni fiscali. E proprio a Betania è stata recentemente consacrata la chiesa cattolica del Battesimo alla presenza dal cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, e del cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme. Realizzata là dove c’era un campo minato, è in grado di accogliere fino a 1.200 pellegrini. «Vogliamo costruire ponti di amicizia e di pace» afferma il direttore del Sito del Battesimo, l’armeno Rustom Mkhjian, che da vent’anni dedica ogni sua energia a questo luogo. «I cristiani sono una parte piccola ma essenziale della popolazione giordana. Il nostro è un Paese che vuol essere messaggero di armonia e di pace».Il Regno Hashemita di Giordania, attualmente governato da Re Abdullah II, è oggi uno Stato sicuro dove la convivenza pacifica tra cristiani e musulmani è normalità. Un Paese stabile che ha imboccato senza tentennamenti la strada della modernità in una zona del mondo tutt’altro che tranquilla. «La Giordania è un paese sicuro e non è mai stato coinvolto nei conflitti regionali» spiega Abdelrazzaq Arabiyat, direttore generale del Jordan Tourism Board. «Ci teniamo a sottolinearlo con forza per rassicurare i visitatori italiani ed invitarli a visitare i siti del nostro patrimonio culturale».Per cogliere concretamente le dimensioni di una convivenza finalmente possibile è interessante recarsi anche a As Salt, a Nord Ovest di Amman, dove c’è il sepolcro del biblico Giobbe. L’Unesco l’ha premiata «città della tolleranza e di ospitalità urbana». Arroccata su una collina è un arruffato mix di botteghe, locali e caffè dove si fuma ancora il narghilè e dove gli uomini trascorrono le ore giocando a «mancala» con delle strane pedine di legno. E le donne, al bazar, impastano il pane e lo cuociono davanti agli avventori.E poi si parte alla ricerca della città perduta. Petra è un altro luogo magico che è difficile descrivere a parole. Per la seconda volta dopo Betania l’emozione toglie il fiato. Ignoto invece è il motivo per cui poi la città un certo momento fu completamente dimenticata e nessuno ne sentì più parlare. Fino al 1812, quando un esploratore svizzero, Johann Ludwig Burckhard, pare travestito da arabo errante, vi si fece condurre. Oltre il palazzo de il Tesoro si cammina tra centinaia di tombe scavate nella roccia rossastra, bassorilievi, templi, colonnati, i resti di una chiesa bizantina ed un grande teatro romano capace di accogliere 7.000 persone. Ma la Giordania è soprattutto deserto, un affascinante, arido mondo di pietra rossa che già Lawrence d’Arabia descrisse e che oggi offre al turista campi tendati ben mimetizzati nel paesaggio. Al Wadi Rum Bubble Luxotel si dorme all’interno di «bolle» ad aria compressa con il soffitto trasparente. Mentre le stelle stanno a guardare. Info: www.visitjordan.com; www.jordanpass.jo.