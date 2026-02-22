True Carlo Pelanda Repubblicani, diplomazia e pazienza. I tre antidoti al caos sulle tariffe Donald Trump (Ansa)

Il Gop potrebbe bocciare i nuovi rincari. L’incertezza però va superata entro due mesi.La reazione di Donald Trump alla sentenza della Corte Suprema statunitense che ha negato il suo potere esclusivo di imporre dazi senza approvazione del Congresso è stata quella di firmare venerdì una tariffa aggiuntiva del 10% a tutte le importazioni, a partire dal 24 febbraio, per un periodo di 5 mesi eventualmente prorogabile dal Congresso stesso. Ieri ha cambiato idea e ha aumentato il dazio aggiuntivo al 15%. I governi delle nazioni esportatrici stanno valutando l’impatto di questa misura sugli accordi già siglati con Washington. Il caso peggiore è che tutte le esportazioni dall’Ue siano caricate di un canone aggiuntivo alla tariffa del 15% concordata con gli Usa. Stima dei gradi di impatto negativo nel caso peggiore per l’Italia: 1) forte per i prodotti del lusso, niente esenzioni; 2) perdita di competitività significativa per macchinari e robotica industriale; 3) componentistica per automotive, impatto non totale, ma negativo; 4) così come per l’agrifood; 5) invece limitato per una varietà di prodotti farmaceutici perché esentati da dazi. L’aggiunta del 10% non tocca i prodotti esentati nell’accordo tariffario del Nord America con Canada e Messico e ciò potrebbe essere una via (non facile) di export scontato indiretto in America (Canada e Ue hanno un trattato commerciale di quasi zero dazi), ma anche un fattore di concorrenza contro alcune merci italiane.L’Italia deve prepararsi a reagire a questo scenario. Quanto in fretta? Un mese o due di ambiguità possono essere sostenibili, ma di più sarebbe difficile. Ho preparato, pur in fretta, un secondo scenario meno inquietante perché non credo che i repubblicani centristi possano votare un suicidio economico dell’America nel Congresso dove la maggioranza di Trump è minima (probabilmente motivo per cui ha cercato di bypassare il Congresso stesso cercando di darsi in modi forzati poteri esclusivi in materia tariffaria). Tutti i dati mostrano un impoverimento della classe media statunitense perché i dazi sono stati in buona parte - un’altra parte è stata caricata sugli esportatori con perdita di margine entro accordi con gli importatori - trasferiti ai consumatori generando inflazione. Tali statistiche hanno correlazione con la perdita di consenso di Trump nei sondaggi. Quindi ritengo probabile - come già visto in alcuni casi recenti - che una parte del Partito repubblicano non voterà la continuazione dell’aggiunta del 15% alle tariffe concordate mesi fa con le nazioni esportatrici alleate. Se i dazi restassero all’attuale 15% con molte aree di esenzione, lo scenario sarebbe sostenibile. Il terzo scenario riguarda una precisazione che però al momento mi è difficile fare. Se la Corte Suprema ha dichiarato illegittimi i dazi imposti nel 2025, Trump potrà mantenerli? In teoria no. Ma gli alleati, appunto, hanno siglato accordi con valore di trattato confermando l’accettazione dei dazi, per lo più al 10 o al 15%. La Corte potrà annullarli? Tali trattati hanno un valore confermativo anche se illegale la firma di Trump? Questa illegalità è formalmente vera oppure, come sostenuto da un giudice di minoranza della Corte, il potere presidenziale in materia di dazi può essere esteso come eccezione a quello di esercitare in modo discrezionale la politica estera e di sicurezza? Trump ha argomentato la legittimità del suo potere sulle tariffe (facoltà esclusiva del Congresso anche se non in materia di sanzioni) come emergenza per il riequilibrio commerciale tra America e mondo. In sintesi, io temo che lo scontro istituzionale in America crei incertezza economica e finanziaria con danno per l’America stessa e gli alleati, peggiorato dalla soddisfazione della Cina nel vedere che la deterrenza statunitense è indebolita al suo interno. Cosa raccomandare? A Trump ci penseranno i repubblicani Usa. Agli europei suggerisco freddezza e ricerca di contatti diplomatici. Agli attori di mercato un momento di pazienza prima di scontare il caso peggiore di una divergenza euroamericana non facilmente riparabile. In qualche modo sarà riparata. www.carlopelanda.com