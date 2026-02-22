True Alessandro Rico La stampa rettifica: in America c’è ancora la democrazia Ansa

Dopo gli allarmi sulla tirannia di Trump, si torna alla realtà col verdetto sui dazi. Emesso da una Corte plasmata dal tycoon.Dio benedica la Corte Suprema e la sua sentenza sui dazi: ha costretto noialtri, prima che Donald Trump, a tornare alla realtà. Così, in un battibaleno, siamo passati da «l’America non è più una democrazia liberale» (Mario Monti, aprile 2025), a «C’è un giudice anche a Washington» (Massimo Giannini, ieri); da Repubblica che, a novembre, ci elencava «i 12 passi di Donald Trump verso l’autocrazia», allo scoop di Federico Fubini sul Corriere della Sera: «Il potere di Trump non è incondizionato». Non lo immaginavamo mica. Specie da quando gli esperti avevano iniziato a spiegarci che la democrazia americana era in pessima salute, scivolata «in una forma soft di autoritarismo», anche se non era ancora «ai livelli di Russia, Venezuela o Turchia»: parola del politologo di Harvard Steven Levitsky all’Espresso, appena una quindicina di giorni fa.A settembre, Fanpage aveva pronta la diagnosi: «Non c’è più dubbio», garantiva, sulla deriva dittatoriale degli Usa. Il professor Mario Del Pero dell’Ispi illustrava intanto la strategia della Casa Bianca, orientata a «silenziare il dissenso». «Questo», denunciava il docente di SciencesPo, «è il manuale di qualsiasi regime autoritario».Eppure, questa temibile e organizzatissima dittatura si è incartata sulla sua misura di bandiera. A disturbarla è bastato uno dei meccanismi istituiti per limitare l’arbitrio del governo: un tribunale di rango costituzionale, secondo il quale il presidente ha esondato dalle sue competenze. Quel collegio è composto da una maggioranza di toghe di orientamento conservatore, ben sei su nove; tre di quelle sei erano state incaricate dal presunto despota col ciuffo biondo; due di quelle tre, esattamente per questo motivo, avevano subito minacce personali o ai familiari (la giudice Amy Coney Barrett) e, addirittura, un tentativo di assassinio (il giudice Brett Kavanaugh). Nondimeno, sia la Barrett sia Neil Gorsuch, anche lui di nomina trumpiana, hanno votato contro i dazi, insieme a John Roberts, voluto da George W. Bush e insieme ai tre colleghi inseriti da Barack Obama e Joe Biden. In pratica, i giudici di destra sono stati più pluralisti di quelli di sinistra. Sinistra che, con il preciso obiettivo di sottrarre la preponderanza nella Corte a The Donald, durante la presidenza Biden aveva ventilato l’ipotesi di ampliare il numero di componenti dell’organo e piazzarne altri di comprovata fede progressista. Ma all’epoca in cui i dem tentavano di cambiare le regole del gioco per poterlo vincere, Monti sonnecchiava e non vedeva ragioni per «prendere le distanze» dal sonnambulo di Washington, come ha invece chiesto a Giorgia Meloni di fare nei confronti di Trump. Ora, «anche noi cittadini di questa Terra», a cominciare da Giannini, lieto di metterlo nero su bianco, «scopriamo» che, Oltreoceano, «lo Stato di diritto esiste e resiste». Che il rule of law - citiamo Robert Wescott, il capo economista internazionale di Bill Clinton, intervistato dal quotidiano di largo Fochetti - ha conseguito «una storica vittoria». Che un «piccolo imprenditore» qual è Victor Schwartz, promotore della causa giunta fino alla Corte Suprema, ha potuto «battere la Casa Bianca». Che perciò gli Usa sono «un grande Paese».A Federico Rampini tocca ribaltare l’accusa a Trump: «La sua autorità ne esce sminuita», «per non parlare della credibilità all’estero». Un autoritarismo senza autorità; un autocrate che non farà paura a nessuno. All’uomo la cui colpa era di voler fare il tiranno, adesso viene rinfacciato di non esserci riuscito.Sarebbe bastato un po’ di senso della realtà per comprendere che non era sufficiente il secondo avvento del puzzone, per trasformare la «terra dei liberi» in una repubblica delle banane. Che avrebbero continuato a funzionare i checks and balances, i controlli e gli equilibri congegnati dai padri fondatori e perfezionati nel primo secolo di storia americana. Se ne è compiaciuto financo Emmanuel Macron, cioè il leader che gradirebbe le dimissioni anticipate della francese Christine Lagarde, al vertice della Bce, pur di impedire ai sovranisti di indicarne il successore. Ecco il pulpito di chi predica...Si sapeva che il tycoon è allergico alle forme, ma anche che era probabile scontasse le sue intemperanze schiantandosi sul muro delle regole. Gli è successo con la Corte Suprema come gli era accaduto con vari tribunali, oltre che nel confronto con i governatori: la dialettica con quello del Minnesota, Tim Walz, lo ha costretto ad ammorbidire alcuni provvedimenti in materia di immigrazione e ad accettare un parziale ritiro dell’Ice. Trump stesso era consapevole dei rischi, tanto che aveva pronto un «piano B» per le tariffe, annunciato ieri, subito dopo la sentenza.Elly Schlein si domanda se la Meloni continuerà a «difendere il suo amico Trump». A noi verrebbe da domandare alla Schlein se dobbiamo continuare a dar retta a Romano Prodi, il quale, per salvare il mondo da The Donald, propugna un «compromesso» tra Europa e Cina. Non è qualcuno aveva troppa fretta di liquidare l’America e consegnarci a Pechino?E chissà che la Corte Suprema Usa non possa insegnare qualcosa alla nostra Corte costituzionale: questa, a differenza dell’altra, di solito blinda le decisioni opinabili del potere, dal green pass in giù. Ricordandosi di essere il «contraltare della maggioranza» (espressione di Giuliano Amato) preferibilmente quando la maggioranza è di destra. Per il momento, ci godiamo il riscatto della «nazione indispensabile». Alla fin fine, vedete che aveva ragione Steven Levitsky, il politologo di Harvard sentito dall’Espresso: gli Stati Uniti non sono la Russia né il Venezuela.