Fabio Amendolara
2025-08-11

Vacanze insicure

Ansa
I borseggiatori di Venezia, la banda dei Rolex a Milano, la metro selvaggia nella Capitale... Per i turisti l’Italia è un incubo: record di recensioni negative. Il consigliere di Fdi, Rocca, accusa Gualtieri: «Davanti ai crimini è passivo».
turismo

Gli elettori del Pd affondano il modello Sala

Giuseppe Sala (Imagoeconomica)
Secondo il sondaggio Ghisleri sulla «Stampa», il 60% dei simpatizzanti dem bocciano la Milano di Mr. Expo, accusato di favorire «interessi privati e speculazioni edilizie». E il Diocesano annulla in autotutela il bando del nuovo museo affidato a un «Boeri boy».
sala milano

Marco Fortis: «L’allarmismo sui dazi è esagerato»

Marco Fortis (Imagoeconomica)
L’economista: «Se riuscissimo a tutelare settori chiave come vino e farmaceutica potremmo pure festeggiare. Il governo deve spiegare all’America che il nostro export non sottrae quote di mercato alle sue aziende».
intervista marco fortis

Caro Speranza, sarebbe umano chiedere scusa

Roberto Speranza (Imagoeconomica)

Caro Roberto Speranza, caro ex ministro della Salute, mi scusi se torno a disturbarla in questi giorni di Ferragosto. Ma ogni volta che si riapre una finestra sulle verità nascoste del Covid, non riesco a non pensare a lei. Ma soprattutto non riesco a non pensare al mio amico Andrea, vittima degli effetti avversi, che l’altro giorno mi ha scritto che le sue condizioni si sono ancora aggravate; a tutti quelli come lui che si sono fidati dello Stato e oggi sono stati abbandonati nel silenzio delle istituzioni; e a tutti quelli che non ci sono più perché sono stati uccisi dall’impreparazione del suo ministero ad affrontare la pandemia (ricorda quando regalavamo mascherine ai cinesi come se noi ne avessimo in abbondanza?).

roberto speranza

Burioni marchia i colleghi «no vax»

Roberto Burioni (Imagoeconomica)
Mentre la virostar accomuna Eugenio Serravalle e Paolo Bellavite a Bin Laden e Nerone, il presidente del neonato comitato sulle vaccinazioni predica calma: «Iniziamo a lavorare insieme».
burioni
