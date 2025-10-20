Francesco Borgonovo
I dem appioppano le bombe alla destra, ma Ranucci frena sulla pista politica

Sigfrido Ranucci (Ansa)
Il volto di «Report» spazza via le teorie del Pd e degli intellò sul legame tra l’attentato e la presunta deriva autoritaria.
Jaki punta 13 miliardi sull’America e si porta a casa il premio della Niaf

Ansa
Solito schema: ammortizzatori sociali in patria, produzione in Serbia e in Africa.
K.I.S.S. | Così non vale

Era il più veloce di tutti gli altri aeroplani ma anche il più brutto. Il suo segreto? Che era esso stesso un segreto. E lo rimase fino agli anni Settanta

Elkann apre alla Cina e chiude in Italia

John Elkann (Ansa)
«Repubblica», giornale di famiglia, pubblicizza la city car elettrica di Leapmotor, partner asiatica di Stellantis. La grande offerta? 4.900 euro più incentivi pubblici. Ciò che resta della Fiat si fa concorrenza da solo e dà l’ennesimo schiaffo al comparto nostrano.
Soumahoro, se ora tifa remigrazione cominci lei

Aboubakar Soumahoro (Ansa)

Caro Aboubakar Soumahoro, caro onorevole dei suoi stivali (infangati), le scrivo questa cartolina per ringraziarla di aver lanciato finalmente uno slogan nuovo sul tema dell’immigrazione.

