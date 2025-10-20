Redazione digitale
Palazzopoli, assessore di Torino puntato dai pm

Paolo Mazzoleni (Ansa)
La Procura chiude le indagini su Paolo Mazzoleni, ex presidente dell’Ordine degli architetti.
paolo mazzoleni

Nel muro vaccinista si è aperta una breccia

iStock
La sentenza che ha riconosciuto un nesso causale tra il siero anti Covid e l’invalidità di una donna ultracinquantenne (quindi obbligata all’iniezione) conferma che il potere ci ha trattato non da sudditi, ma da schiavi. Su cui ogni sperimentazione era lecita.
vaccini covid

Jaki punta 13 miliardi sull’America e si porta a casa il premio della Niaf

Ansa
Solito schema: ammortizzatori sociali in patria, produzione in Serbia e in Africa.
stellantis

K.I.S.S. | Così non vale

Era il più veloce di tutti gli altri aeroplani ma anche il più brutto. Il suo segreto? Che era esso stesso un segreto. E lo rimase fino agli anni Settanta

sergio barlocchetti kiss podcast
