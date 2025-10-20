Sergio Barlocchetti
2025-10-20

K.I.S.S. | Così non vale

Era il più veloce di tutti gli altri aeroplani ma anche il più brutto. Il suo segreto? Che era esso stesso un segreto. E lo rimase fino agli anni Settanta

K.I.S.S. | Asso in due guerre

Uno scontro impari, 16 aerei contro oltre 40, e un pilota generoso che salvò un compagno senza badare a quanto carburante gli rimaneva. Questa è la storia di George ed Andrew.

K.I.S.S. | L'inganno del quarterback

Distrusse oltre la metà dei MiG nord-vietnamiti in un colpo solo e senza perdere neppure un pilota né un aereo. Questa è la storia dell’operazione Bolo, una delle prime battaglie nelle quali vinse la guerra elettronica.

K.I.S.S. | Cavaliere del tuono

Un volo di trasferimento, un caccia, un temporale e un’avaria. Ecco l’incredibile avventura di un pilota sopravvissuto a un’interminabile caduta.

K.I.S.S. | Un mostro e due eroi

Il più grave incidente nucleare della storia ha visto in azione due piloti speciali che si sono sacrificati per salvare il possibile. Ecco la loro storia.

