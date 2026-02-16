Sergio Barlocchetti
2026-02-16

K.I.S.S. | Una sigaretta di troppo

Un asso, un grande collaudatore, un pilota primatista e un eroe che salva un generale. E anche un incallito fumatore.

sergio barlocchetti kiss podcast

K.I.S.S. | Trovate quelle bombe

K.I.S.S. | Trovate quelle bombe

Ci sono dei film nei quali gli Usa, la Russia o Israele perdono una bomba nucleare e si scatenano avventurose missioni di ricerca. Ricordate "007 Thunderball" o "Il pacificatore" con George Clooney? E, ancora, i libri dello scrittore Tom Clancy? Ecco, sappiate che qualcosa di simile è veramente accaduto!

sergio barlocchetti kiss podcast

K.I.S.S. | Il mito della segretezza

K.I.S.S. | Il mito della segretezza

Da dove nasce l'idea di un aeroplano misterioso? Torniamo indietro di sessantadue anni per rivivere un momento storico avvenuto in piena guerra fredda.

sergio barlocchetti kiss podcast

K.I.S.S. | Il pallino per le luci

K.I.S.S. | Il pallino per le luci

Chi ha inventato le luci sugli aerei? Proprio quelle colorate che vediamo lampeggiare quando ne scorgiamo uno nel cielo. Ecco la storia di Warren e della sua fantastica idea!

sergio barlocchetti kiss podcast

K.I.S.S. | Ingegneri e manager

K.I.S.S. | Ingegneri e manager

Nel settore dell'aviazione c'è una lotta infinta tra chi tiene i conti di un progetto e chi esegue i calcoli e le scelte tecniche. Ecco che cosa succede spiegato in modo facile.

sergio barlocchetti kiss podcast
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy