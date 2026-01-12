K.I.S.S. | Ingegneri e manager

Sergio Barlocchetti
Nel settore dell'aviazione c'è una lotta infinta tra chi tiene i conti di un progetto e chi esegue i calcoli e le scelte tecniche. Ecco che cosa succede spiegato in modo facile.

K.I.S.S. | Il fiore del cielo - seconda parte

Abbiamo lasciato la nostra eroina, Jean Batten, ormai famosissima. Vediamo il resto della sua fantastica vita.

K.I.S.S. | Il fiore del cielo - prima parte

Vi avverto: questo podcast è fatto in due puntate perché la persona di cui parliamo ha avuto una vita veramente avventurosa. Le sue incredibili abilità la resero una pilota più brava delle sue celebri colleghe come Amy Johnson o Ameia Earhart ma dietro la sua bellezza si nascondevano spietatezza e determinazione.

K.I.S.S. | Traffico spaziale

Quanto è probabile una collisione tra satelliti? E quanti ce ne sono oggi in orbita terrestre? Ecco la storia del primo incidente cosmico.

K.I.S.S. | Seta, Bambù, ma una grande idea

C'è un'invenzione che si deve agli aviatori, anzi, a un minuto personaggio brasiliano stanco di dover cercare l'orologio nel suo taschino mentre pilotava l'aeroplano.

