Tobia De Stefano
and
Antonino Liberato
2025-10-16

La spunta Trump: Elkann investe negli Usa

John Elkann (Ansa)
  • Stellantis dirotterà Oltreoceano 13 miliardi di dollari nei prossimi quattro anni. Per gli Stati Uniti significherà 5.000 posti di lavoro in più e aumento del 50% nella produzione di veicoli. Intanto l’Europa è sempre più marginale nei piani del gruppo.
  • Che la Cgil avversi il governo è lecito, non lo è abbandonare i lavoratori per ideologia.

Lo speciale contiene due articoli.

stellantis

Food Talk | Vita (avventurosa) da food manager

Il racconto di Andrea La Caita, l'uomo che segue il ristorante Cascina Romana di Claudio Amendola

gemma gaetani food talk podcast

Agnelli: lascio a mio figlio il 25%. E il giorno dopo Edoardo muore

Edoardo Agnelli con il padre Gianni (Ansa)
Ecco le bozze notarili del 14 novembre 2000 che disponevano le volontà di Gianni di affidare un quarto della cassaforte di famiglia al primogenito. Passano 24 ore e accade la tragedia del viadotto di Fossano.
Ai link qui sotto è possibile scaricare e consultare i documenti integrali.

1 Bozza Atto di Donazione quote Dicembre da Gianni a Edoardo.pdf

2 Bozza Atto di Donazione quote Dicembre da Marella a John.pdf

3 Bozza Modifica patti sociali Dicembre a seguito donazione a Edoardo.pdf

4 Bozza Modifica patti sociali Dicembre a seguito donazione e socio.pdf


eredità agnelli

Antonelli senior investe un vigile, il Pd tace

Il papà di Kimi, che ieri ha rinnovato con la Mercedes, forza un posto di blocco nel circuito di Imola e rompe il ginocchio a un agente. Ora è indagato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni gravissime. Il silenzio del sindaco dem Panieri amareggia la polizia locale.

marco antonelli imola incidente

Gli immigrati servono per ridurre gli stipendi

Boris Johnson (Ansa)
La conferma che dall’Africa si importa miseria arriva da Johnson, che ammette di aver usato gli stranieri per limitare stipendi e quindi inflazione. Risultato: danni ai più poveri. La stessa agenda della sinistra...
boris johnson
