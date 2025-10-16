Appuntamento in Piazza | "Follow the money" con l'avv. Andrea Castaldo

2025-10-16
“Follow the money: Italia, crocevia e barriera: la doppia sfida nel contrasto al riciclaggio internazionale”. “Appuntamento in Piazza” con Andrea Castaldo Avvocato e Ordinario di Diritto Penale.
Euro-tafferugli sui migranti. Però gli Stati membri sposano il modello Albania
Il cpr di Shengjin in Albania (Getty Images)
Varsavia: «Da noi già troppi ucraini, frontiere chiuse». I tedeschi per gli hub in Paesi terzi. L’Olanda: «Patto con l’Uganda». Invece è stallo sui rimpatri validi in tutta l’Ue.
L'ad di Eni Claudio Descalzi (Ansa)
L’ad di Eni: «La transizione energetica deve essere complementare e non sostitutiva, l’80% della domanda attuale è coperta da fonti fossili. Trascurati i biocarburanti». Lollobrigida: «Non condividiamo buona parte del bilancio europeo sull’agricoltura».
Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa del 16 ottobre con Flaminia Camilletti
Il governo spinge salari e contratti. Meno tasse per chi rinnova in tempo
Giancarlo Giorgetti (Ansa)
- Stanziati due miliardi per portare le imposte al 10% se non ci sono ritardi nella firma degli accordi. Seconda aliquota Irpef al 33% e tagli ai balzelli sui premi. Ancora tira e molla sul contributo di banche e assicurazioni.
- Il deputato leghista Alberto Bagnai: «Stabilità politica bene inestimabile, è la vera garanzia per imprese e famiglie. La rottamazione non è un condono. Troveremo soluzioni sulle pensioni».