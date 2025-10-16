Giorgio Gandola
2025-10-16

Leone: accogliere senza snaturarci
Papa Leone XIV (Ansa)
Al Quirinale, il Papa ha ringraziato Roma per il suo aiuto a chi sbarca e per il contrasto ai trafficanti. Invitandoci però ad aver cura di preservare la nostra «identità culturale».
Salis incolpa i politici per la strage di Verona
Ilaria Salis (Ansa)
  • L’eurodeputata Avs giustifica l’esplosione contro lo sfratto. Nel frattempo le coccolate piazze pro Pal sono sempre più violente. Per i servitori dello Stato tira una brutta aria.
  • La paladina delle occupazioni evoca la «lotta di classe». Ma il vicesindaco conferma che ai fratelli Ramponi erano state offerte abitazioni alternative a quella che dovevano lasciare. La Procura valuta il reato di strage.

Lo speciale contiene due articoli.

Hamas prova a ingannare Israele: salma araba spacciata per ostaggio
(Ansa)
  • Ira di Netanyahu dopo la restituzione di quattro prigionieri deceduti: «I terroristi rispettino gli impegni». Monito degli Usa per le esecuzioni di presunti collaborazionisti di Tel Aviv. Presidiato il valico di Rafah.
  • Tajani al Parlamento: «Lo Stato di Palestina? Adesso il riconoscimento è più vicino». L’ambasciatore Archi sarà inviato speciale nella Striscia. Pronti nuovi aiuti umanitari.

Lo speciale contiene due articoli.

Euro-tafferugli sui migranti. Però gli Stati membri sposano il modello Albania
Il cpr di Shengjin in Albania (Getty Images)
Varsavia: «Da noi già troppi ucraini, frontiere chiuse». I tedeschi per gli hub in Paesi terzi. L’Olanda: «Patto con l’Uganda». Invece è stallo sui rimpatri validi in tutta l’Ue.
Appuntamento in Piazza | "Follow the money" con l'avv. Andrea Castaldoplay icon

“Follow the money: Italia, crocevia e barriera: la doppia sfida nel contrasto al riciclaggio internazionale”. “Appuntamento in Piazza” con Andrea Castaldo Avvocato e Ordinario di Diritto Penale.

Nuove storie
