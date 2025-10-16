Maurizio Belpietro
2025-10-16

Gli immigrati servono per ridurre gli stipendi

Gli immigrati servono per ridurre gli stipendi
Boris Johnson (Ansa)
La conferma che dall’Africa si importa miseria arriva da Johnson, che ammette di aver usato gli stranieri per limitare stipendi e quindi inflazione. Risultato: danni ai più poveri. La stessa agenda della sinistra...
Subscribe
boris johnson

Food Talk | Vita (avventurosa) da food manager

Food Talk | Vita (avventurosa) da food manager

Il racconto di Andrea La Caita, l'uomo che segue il ristorante Cascina Romana di Claudio Amendola

gemma gaetani food talk podcast

Agnelli: lascio a mio figlio il 25%. E il giorno dopo Edoardo muore

Agnelli: lascio a mio figlio il 25%. E il giorno dopo Edoardo muore
Edoardo Agnelli con il padre Gianni (Ansa)
Ecco le bozze notarili del 14 novembre 2000 che disponevano le volontà di Gianni di affidare un quarto della cassaforte di famiglia al primogenito. Passano 24 ore e accade la tragedia del viadotto di Fossano.
Ai link qui sotto è possibile scaricare e consultare i documenti integrali.

1 Bozza Atto di Donazione quote Dicembre da Gianni a Edoardo.pdf

2 Bozza Atto di Donazione quote Dicembre da Marella a John.pdf

3 Bozza Modifica patti sociali Dicembre a seguito donazione a Edoardo.pdf

4 Bozza Modifica patti sociali Dicembre a seguito donazione e socio.pdf


Subscribe
eredità agnelli

Antonelli senior investe un vigile, il Pd tace

True
Antonelli senior investe un vigile, il Pd taceplay icon
content.jwplatform.com

Il papà di Kimi, che ieri ha rinnovato con la Mercedes, forza un posto di blocco nel circuito di Imola e rompe il ginocchio a un agente. Ora è indagato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni gravissime. Il silenzio del sindaco dem Panieri amareggia la polizia locale.

Subscribe
marco antonelli imola incidente

Il processo Eni-Shell è stato un flop ma c’è chi ancora vuol difenderlo

Il processo Eni-Shell è stato un flop ma c’è chi ancora vuol difenderlo
Fabio De Pasquale (Ansa)
Rispuntano le Ong alla vigilia dell’appello contro gli accusatori De Pasquale e Spadaro.
Subscribe
eni shell
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy