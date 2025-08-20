Laura Della Pasqua
and
Alessandro Rico
2025-08-20

Trump divide i volenterosi e affossa il Rearm

Trump divide i volenterosi e affossa il Rearm
Donald Trump con Volodymyr Zelensky e i leader europei (Getty Images)
  • Macron insiste per mandare truppe, Starmer vuol coinvolgere gli Usa (che non ci pensano), altri preferiscono l’«articolo 5» proposto dal premier italiano. Intanto l’Ue si prepara a sganciare 100 miliardi in armi per Kiev.
  • Parigi insiste: uomini al fronte. Londra: ci coordineremo con gli Usa per spedirli. Il tycoon invece ne esclude l’invio: «Forse darò supporto aereo». L’Ue sposa il lodo Meloni: «In campo con l’Ucraina qualora sia invasa».

Lo speciale contiene due articoli.

Subscribe
guerra ucraina

Le mosse e i risultati della Meloni fanno impazzire i rosiconi da salotto

Le mosse e i risultati della Meloni fanno impazzire i rosiconi da salotto
Carlo Calenda, Marcello Sorgi e Angelo Bonelli (Ansa)
Mentre «Le Monde» ammette che Roma conta più di Parigi, la stampa nostrana parla di plagio del premier sull’idea dell’articolo 5. Opposizione e Fnsi si stracciano le vesti: «Gravissimo non dialogare con i media».
Subscribe
meloni sinistra

Parte la gara per ospitare Putin e Zelensky

I leader pronti al bilaterale. L’ex attore: «Vediamoci senza condizioni», però rifiuta l’invito a Mosca. Trump: «Se andrà bene, faremo un summit a tre». Tra le possibili sedi, l’Ungheria, Ginevra (proposta dai francesi con l’ok italiano), Istanbul e l’Arabia.
Subscribe
vertice putin zelensky

Salvini: «Commissione vaccini? Al ministero qualcosa non va»

True
Salvini: «Commissione vaccini? Al ministero qualcosa non va»play icon
(Ansa)

Il ministro e vicepremier sulla decisone di Schillaci: «Secondo me aver azzerato la Commissione è stato un pessimo segnale anche dal punto di vista scientifico e culturale».

Continua a leggereRiduci
salvini commissione covid

I Del Vecchio pronti a salire al 20% di Mps. Nagel è sotto scacco

La Bce autorizza Delfin. Se le adesioni all’Ops su Mediobanca arrivano al 35%, l’assemblea per Banca Generali diventa inutile.
Subscribe
ops mediobanca
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy