2025-10-09
Piazze devastate, «vaffa» al ministro. Ecco la «resistenza» targata pro Pal
Scontri a Bologna durante il corteo non autorizzato dei pro Pal (Ansa)
A Siena gli insulti alla Bernini diventano un caso: tocca al rettore decidere se denunciare o meno gli studenti. Ieri ancora cortei e tensioni nelle città: a Roma gli slogan «Israele terrorista» e «Giorgia Meloni vattene».Sarà il rettore dell’ateneo di Siena, Roberto Di Pietra, a decidere se procede o meno con una denuncia per le contestazioni da parte di un gruppo di studenti pro Pal alla ministra dell’Università e della ricerca, Anna Maria Bernini, durante una visita. Secondo quanto si apprende, il prefetto Valerio Massimo Romeo ha contattato il ministro Bernini per verificare la volontà di procedere, in quanto persona offesa, a denunciare gli insulti ricevuti all’interno del rettorato dell’ateneo di Siena dove si era recata per salutare otto studenti palestinesi, dei 39 arrivati arrivati in Italia attraverso il primo corridoio universitario.Prefetto e ministro avrebbero condiviso l’opportunità di sottoporre la questione al rettore Di Pietra, in qualità di responsabile dell’ordine e della sicurezza all’interno dell’ateneo. Secondo il prefetto Romeo, presente in ateneo al momento dei fatti e quindi tenuto a intervenire, le offensive contestazioni a Bernini potrebbero configurare il reato previsto dall’articolo 342 del Codice penale ovvero «Oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario». «Quello che è accaduto a Siena non offende me, ma gli studenti palestinesi che hanno trovato casa nelle nostre università e l’intera comunità accademica. A loro voglio dire con forza che questo non è il vero volto dell’università italiana», ha detto ieri Bernini in un video diffuso sui suoi canali social con cui risponde agli esagitati pro Pal che l’avevano accolta gridando «Vergogna, vergogna» insieme a un po’ di parolacce a a striscioni con su scritto «La solita passerella di chi ha la coscienza sporca». Tutto registrato nel video in cui si sente anche la Bernini che invita i manifestanti, «Venite su, Venite su» indicando la sala del rettorato mentre i contestatori gridavano «Bernini vaffanculo».Alle immagini del video, la Bernini affianca un testo molto chiaro: «Quello che è accaduto a Siena non offende me, ma gli studenti palestinesi che hanno trovato casa nelle nostre università e l’intera comunità accademica. A loro voglio dire con forza che questo non è il vero volto dell’università italiana. Il volto degli atenei del nostro Paese è quello della generosità, dell’altruismo e dell’accoglienza con cui siete stati ricevuti; è quello di chi ha scelto di sostenervi in questo nuovo cammino», ha scritto la ministra. «Non mi lascio spaventare da slogan vuoti» ha aggiunto. «Questi insulti non cancellano quanto fatto a sostegno degli studenti palestinesi. Con il ministero degli Esteri, abbiamo aperto il primo corridoio universitario dalla Striscia di Gaza; abbiamo distribuito 39 borse di studio per studenti accolti in 15 università, garantendo mense, alloggi e corsi di lingua italiana. E andremo avanti. Quanto accaduto rafforza ancora di più la mia determinazione e il mio impegno a rendere l’università italiana un luogo sempre più aperto, giusto e capace di sostenere i sogni e le ambizioni di ogni studente». Insomma, il ministro Bernini sembra minimizzare le proteste in nome della libertà di espressione affermando che «per quanto mi riguarda è folclore, ho un grande rispetto per la libertà di manifestazione e di espressione del pensiero, l’ho sempre garantita e tutelata all’interno dell’università con un unico limite invalicabile, no alla violenza». A questo punto soltanto il rettore, che ieri ha stigmatizzato l’evento, potrà dire se gli atenei sono luoghi di studio, conoscenza e solidarietà oppure o no, ovvero se sono luoghi in cui c’è libertà d’insulto, da parte degli odiatori ideologici.Nel frattempo ieri il Senato accademico dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, nella prima riunione dall’insediamento nel nuovo rettore Marco Orlandi, ha approvato una mozione in cui si condanna «quello che sta accadendo a Gaza e le gravi violazioni dei diritti umani fondamentali e del diritto internazionale umanitario perpetrate dallo Stato di Israele» e, quindi, esorta «non sottoscrivere né rinnovare accordi con istituzioni direttamente coinvolte in questa gravi violazioni». Una decisione che ha mandato su tutte le furie il presidente della comunità ebraica, di Milano, Walker Meghnagi: «È una vergogna. Indubbiamente è antisemitismo, perché si va a colpire la popolazione israeliana normale, civile, ossia coloro che vengono qui a studiare, si tratta di uno scambio culturale che esiste da 60 anni. Questi non hanno nemmeno diritto a essere professori o nel consiglio dell’università».L’appello del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, a «non macchiare» l’anniversario della strage del 7 ottobre, è rimasto inascoltato a Bologna e Torino dove è andata in scena la «resistenza» targata pro Pal. Centinaia di manifestanti, infatti, sono scesi in piazza in due manifestazioni non autorizzate. «Viva il 7 ottobre. Viva la resistenza», lo striscione di Bologna dove una ragazza è stata arrestata dalla polizia gli altri attivisti che sono stati fermati, sono stati rilasciati con una denuncia a piede libero. Il bilancio della serata ha registrato anche quattro giornalisti rimasti feriti e contusi durante i tafferugli, tra forze dell’ordine e manifestanti.Ieri altri cortei da Bologna a Roma, da Ferrara a Napoli, da Trieste a Genova, per rispondere all’appello «L’8 ottobre tutti in piazza» rilanciato sui canali social di Freedom Flotilla Coalition, Giovani palestinesi Italia, Movimento studenti palestinesi in Italia e Unione democratica arabo-palestinese. «Il 7 ottobre non è una ricorrenza, ora e sempre resistenza», è lo slogan scandito a Milano, mentre a Roma gli oltre 3.000 manifestanti hanno intonato «Israele terrorista» e «Giorgia Meloni vattene».
Ilaria Salis e László Dudog (in foto piccola) Ansa
Ilaria Salis (Imagoeconomica)
Donald Trump (Ansa). Nel riquadro il suo post pubblicato su Truth con cui ha annunciato il raggiungimento dell'intesa tra Israele e Hamas
Nella notte raggiunto l'accordo tra Israele e Hamas per il cessate il fuoco e la liberazione dei prigionieri. Il presidente americano: «Giornata storica». Le truppe israeliane lasceranno la Striscia, tranne Rafah. Guterres: «Tutti rispettino l’intesa».
È stato Donald Trump, poco prima dell’una italiana, ad annunciare il raggiungimento di un accordo tra Israele e Hamas per una tregua nella Striscia di Gaza e la liberazione degli ostaggi ancora in mano al gruppo islamista. «Sono molto orgoglioso di comunicare che Israele e Hamas hanno entrambi firmato la prima fase del nostro piano di pace», ha scritto il presidente americano su Truth, definendo quella di oggi «una giornata storica».
Secondo le prime ricostruzioni dei media israeliani, la firma ufficiale dell’intesa è prevista alle 11 italiane. L’accordo prevede il ritiro dell’Idf, l’esercito israeliano, da gran parte della Striscia di Gaza, con l’eccezione di Rafah, e il rilascio degli ostaggi sopravvissuti entro la fine del fine settimana, probabilmente tra sabato e domenica. Il piano, frutto di settimane di mediazione tra Stati Uniti, Qatar, Egitto e Turchia, stabilisce anche la liberazione di circa duemila detenuti palestinesi in cambio del rilascio dei prigionieri israeliani. Lo scambio dovrà avvenire entro 72 ore dall’attuazione dell’accordo.
Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha confermato la notizia in un comunicato del suo ufficio, parlando di «una conversazione molto emozionante e calorosa» avuta con Trump subito dopo l’annuncio. «I due leader si sono congratulati per lo storico risultato ottenuto con la firma dell’accordo per la liberazione di tutti gli ostaggi», si legge nella nota. Netanyahu ha ringraziato Trump «per la sua leadership e per gli sforzi a livello globale», ricevendo a sua volta le lodi del presidente americano per «la sua guida determinata». Trump, parlando poi con Axios, ha rivelato di aver ricevuto un invito ufficiale a recarsi in Israele. «Probabilmente nei prossimi giorni visiterò il Paese e potrei rivolgermi alla Knesset. Vogliono che tenga un discorso, e se lo desiderano, lo farò sicuramente», ha detto. E ha aggiunto: «Per raggiungere questo accordo si sono uniti gli sforzi di tutto il mondo, compresi Paesi ostili. È un grande risultato. La mia chiamata con Netanyahu è stata fantastica, lui è molto contento, e dovrebbe esserlo». In un altro messaggio pubblicato sui social, il presidente americano ha voluto ringraziare i mediatori regionali: «Tutte le parti saranno trattate equamente. Questo è un grande giorno per il mondo arabo e musulmano, Israele, tutte le nazioni circostanti e gli Stati Uniti d’America. Benedetti gli operatori di pace!».
Da Gaza, Hamas ha confermato la propria adesione, sottolineando che l’accordo «prevede la fine della guerra, il ritiro dell’occupazione, l’ingresso di aiuti e uno scambio di prigionieri». Il movimento islamista ha ringraziato «i mediatori di Qatar, Egitto e Turchia» e «gli sforzi del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che mira a porre fine definitivamente alla guerra». Hamas ha poi chiesto ai mediatori internazionali di «costringere Israele ad attuare pienamente i requisiti dell’accordo e a non permettergli di eludere o ritardare quanto concordato». Secondo la Bbc, resta invece fuori dall’intesa la richiesta di Hamas di includere nel piano lo storico leader palestinese Marwan Barghouti, la cui scarcerazione è stata respinta da Israele.
La notizia dell’accordo ha provocato scene di entusiasmo nella Striscia: i media israeliani riferiscono che migliaia di palestinesi sono scesi in strada a Gaza, tra clacson, canti e fuochi d’artificio, dopo l’annuncio del presidente americano. Il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, ha accolto con favore la svolta: «Accolgo con favore l’annuncio di un accordo per garantire un cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi a Gaza, sulla base della proposta avanzata dal presidente degli Stati Uniti. Elogio gli sforzi diplomatici di Stati Uniti, Qatar, Egitto e Turchia nel mediare questa svolta disperatamente necessaria». Guterres ha poi invitato «tutti gli interessati a rispettare pienamente i termini dell’accordo», sottolineando che «tutti gli ostaggi devono essere rilasciati in modo dignitoso» e che «deve essere garantito un cessate il fuoco permanente».
Intanto, sui social, i familiari degli ostaggi hanno diffuso un video di ringraziamento rivolto a Trump: «Il presidente ce l’ha fatta, i nostri cari stanno tornando a casa», affermano alcuni di loro. «Non smetteremo di combattere finché non tornerà l’ultimo dei 48 ostaggi». Se i tempi saranno rispettati, la giornata di oggi potrebbe segnare la fine di una guerra durata quasi un anno, costata decine di migliaia di vittime e un drammatico esodo di civili. Un accordo che, nelle parole dello stesso Trump, «è solo il primo passo verso una pace forte e duratura».
Continua a leggereRiduci