I giudici vogliono imporci come vivere. E se li contrasti commetti lesa maestà

2025-11-25
Dicono di proteggere i bimbi della famiglia che abita nel verde In realtà pretendono di realizzare la loro visione dell’umanità.Verrebbe da dire che il Csm si è perso nel bosco delle sue stesse assurdità. E non sa tornare. Si dice che la legge si eserciti in nome del popolo sovrano, ma è proprio quel popolo sovrano che si sta spaccando sulla decisione dei magistrati di togliere i bambini alla famiglia nel bosco. La politica stavolta viene dopo, a rimorchio, perché siamo di fronte a un discorso molto più profondo circa i modelli educativi: è ancora possibile sottrarsi al modello dominante senza per questo né infrangere la legge né fare del male ad alcuno? Mentre la politica non riesce a portare al voto nemmeno la metà degli aventi diritto e la magistratura non gode di fiducia, la discussione che più appassiona in famiglia è proprio questa della famiglia che viveva felicemente nel bosco, ma ai cui genitori è stata sospesa la patria potestà. Non tolgono i bambini a quei rom che li usano per truffe, borseggi, furti; li tolgono alla famiglia nel bosco. Tanto per dirne una. Ma tutto questo evidentemente diventa lesa maestà (perché ormai i magistrati si sentono intoccabili) e così ecco l’ultima, disperata mossa del Csm: chiedere la pratica a tutela dei magistrati del Tribunale dei minorenni che hanno giudicato sui figli di Catherine e Nathan. Le povere vittime sono i giudici, perché loro hanno agito «nell’esercizio delle funzioni attribuite dalla legge alla giustizia minorile, tipiche attribuzioni dell’autorità giudiziaria minorile» e perseguono «esclusivamente finalità di protezione dei bambini coinvolti». Protezione? Ma è protezione o è la visione «etica» di come si debba vivere? Perché è di questo che la gente parla e, quindi, parlano anche i politici (del centrodestra perché sul fronte del centrosinistra tutto tace, non essendoci di mezzo questione Lgbt+). «Alcune dichiarazioni pubbliche hanno definito la decisione come un “sequestro” di minori, l’hanno qualificata con espressioni fortemente denigratorie e hanno annunciato iniziative ispettive e interlocuzioni dirette con i giudici investiti del procedimento». Tali affermazioni «finiscono per colpire direttamente l’operato dei magistrati del Tribunale per i minorenni, esponendoli a una indebita pressione anche mediatica. In particolare, da alcune dichiarazioni, appare del tutto ignorata la natura delle decisioni di protezione dei minori, che spesso incidono in modo doloroso sulla vita delle famiglie e sono gravose anche per i magistrati chiamati ad assumerle». E chi stabilisce che siano a protezione? Il ministero dell’Istruzione ha garantito che non vi è vulnus del diritto allo studio. Dunque, è altro ad aver mosso la decisione e cioè: vivere in simbiosi con la natura coincide con una incapacità a relazionarsi. Secondo i giudici, sì. «L’ordinanza cautelare non è fondata sul pericolo di lesione del diritto dei minori all’istruzione ma sul pericolo di lesione del diritto alla vita di relazione (articolo 2 della Costituzione), produttiva di gravi conseguenze psichiche ed educative a carico del minore». «La deprivazione può limitare la possibilità di ricevere conferme e valorizzazione dai coetanei, riducendo l’autostima e la motivazione all’impegno scolastico». È su questo che l’opinione pubblica si è spaccata. Il Csm e quei giudici hanno tolto i bambini perché pensano che vivere a contatto con la natura, con gli animali, sia lesivo del diritto alla vita di relazione e che ciò possa portare a «gravi conseguenze psichiche ed educative a carico del minore». Ma queste persone che indossano abiti strani nelle cerimonie più importanti (i magistrati...) li vedono i bambini nei luoghi pubblici? Li vedono nelle scuole? La stragrande maggioranza dei bambini si consuma tra tablet, smartphone, Intelligenze artificiali, domotica e pretendiamo di costruire un modello «sano» nei confronti di chi vive nel bosco, accarezza gli animali, sa riconoscere le piante e pure le costellazioni? Ma il Csm lo ha letto il rapporto di Save the children per cui il 42% dei ragazzi tra 15 e 19 anni chiede aiuto all’Intelligenza artificiali nei momenti di tristezza, solitudine, ansia, e chiede consigli su scelte, relazioni, sentimenti? E allora, davvero, un giudice pensa che stare a contatto con la natura nel bosco e non andare in una classe «può limitare la possibilità di ricevere conferme e valorizzazione dai coetanei, riducendo l’autostima e la motivazione all’impegno scolastico»? A questi giudici dico: tra qualche settimana ci saranno le famose cene per scambiarsi gli auguri, guardate i bambini quanto socializzano e quanto invece stanno piegati sui telefonini.
Buone notizie dalla Cop30: la Ue ha perso la sua guerra su tagli a fossili e emissioni
La Cop30 di Belém, Brasile (Ansa)
Il vertice ospitato da Luiz Inácio Lula da Silva nel caldo soffocante di Belém si chiude con impegni generici. Respinti i tentativi del commissario Wopke Hoekstra di forzare la mano per imporre più vincoli.
Dopo due settimane di acquazzoni, impianti di aria condizionata assenti e infuocati dibattiti sull’uso della cravatta, ha chiuso i battenti sabato scorso il caravanserraglio della Cop30. Il presidente del Brasile Luiz Inácio da Silva detto Lula ha voluto che l’adunata di 50.000 convenuti si tenesse nella poco ridente località di Belém, alle porte della foresta amazzonica, a un passo dall’Equatore. Si tratta di una città con 18.000 posti letto alberghieri mal contati, dove le piogge torrenziali sono la norma e dove il caldo umido è soffocante. Doveva essere un messaggio ai delegati: il mondo si scalda, provate l’esperienza. Insomma, le premesse non erano buone. E infatti la montagnola ha partorito uno squittìo, più che un topolino.
Famiglia nel bosco, cade un’accusa. «Rispettati gli obblighi scolastici»
Ansa
Il ministero dell’Istruzione cassa uno dei rilievi con cui il Tribunale dei minorenni ha allontanato i tre figli dai genitori: «Fanno educazione domiciliare, sono in regola». Nordio, intanto, dà il via agli accertamenti.
Se c’è un colpevole già accertato nella vicenda della «famiglia del bosco», che ha visto i tre figli di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion affidati dal Tribunale dei minori dell’Aquila a una struttura, è al massimo l’ingenuità dei genitori, che hanno affrontato le contestazioni da parte dei servizi sociali prima e del tribunale poi. Forse pensando che la loro buona fede bastasse a chiarire i fatti, senza affidarsi al supporto di un professionista che indicasse loro quale documentazione produrre. Del resto, in procedimenti come quello in cui sono stati coinvolti non è obbligatorio avere il sostegno di un legale e risulta che il sindaco del loro Comune, Palmoli in provincia di Chieti, li avesse rassicurati sul fatto che tutto si sarebbe risolto velocemente e senza traumi. Ma i fatti sono andati molto diversamente.
Volodymyr Zelensky (Ansa)
Ridotti i paragrafi del primo documento, il resto dovrebbe essere discusso direttamente da Volodymyr Zelensky con il presidente americano Il nodo più intricato riguarda le regioni da cedere. Forse ci sarà un incontro in settimana. E l’ultimatum per giovedì potrebbe slittare.
È un ottimismo alla Giovanni Trapattoni, quello espresso ieri da Donald Trump sul processo diplomatico ucraino. «È davvero possibile che si stiano facendo grandi progressi nei colloqui di pace tra Russia e Ucraina? Non credeteci finché non li vedete, ma potrebbe succedere qualcosa di buono», ha dichiarato il presidente americano su Truth, seguendo evidentemente la logica del «non dire gatto, se non ce l’hai nel sacco». Una presa di posizione, quella dell’inquilino della Casa Bianca, arrivata dopo i recentissimi colloqui, tenutisi a Ginevra, tra il segretario di Stato americano, Marco Rubio, e la delegazione ucraina: colloqui che hanno portato a una nuova versione, definita da Washington «aggiornata e perfezionata», del piano di pace statunitense. «I rappresentanti ucraini hanno dichiarato che, sulla base delle revisioni e dei chiarimenti presentati oggi (l’altro ieri, ndr), ritengono che l’attuale bozza rifletta i loro interessi nazionali e fornisca meccanismi credibili e applicabili per salvaguardare la sicurezza dell’Ucraina sia nel breve che nel lungo termine», si legge in una dichiarazione congiunta tra Washington e Kiev, pubblicata nella serata di domenica.
Elisabetta Piccolotti (Ansa)
Sulla «famiglia nel bosco» non ci risparmiano neppure la sagra dell’ipocrisia. La deputata di Avs Elisabetta Piccolotti, coniugata Fratoianni, e l’ex presidente delle Camere penali e oggi a capo del comitato per il Sì al referendum sulla giustizia, avvocato Giandomenico Caiazza, aprendo bocca, non richiesti, sulla dolorosissima vicenda di Nathan Trevallion, di sua moglie Catherine Birmingahn e dei loro tre figli che il Tribunale dei minori dell’Aquila ha loro tolto dicono: «Non mi piace la superficialità con cui si parla dei bambini del bosco», lei; e: «In un caso come questo dovremmo metterci al riparo da speculazioni politiche e guerre ideologiche preventive», lui.