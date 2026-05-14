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Giuliano Guzzo
2026-05-14

Leone «vendica» Benedetto XVI: oggi farà lezione alla Sapienza

Leone «vendica» Benedetto XVI: oggi farà lezione alla Sapienza
Papa Leone XIV (Ansa)
Il Papa nell’ateneo che non volle Ratzinger. Grane coi lefebvriani: si avvicina lo scisma.

C’è attesa, gioia, trepidazione, perfino «hype», tra gli studenti dell’università di Roma La Sapienza per la visita che farà loro oggi papa Leone XIV. Alle ore 10.20, confermano media vaticani, il Santo Padre varcherà le porte dell’ateneo che, con 125.000 iscritti, è quello col maggior numero di studenti d’Europa.

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papa leone xiv
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Usano i volti della «Verità» per truffare i risparmiatori

Usano i volti della «Verità» per truffare i risparmiatoriplay icon
Sul sito di «Repubblica» è apparso un banner pubblicitario realizzato con l’IA in cui si mostrava il «mio» litigio con il ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, in una puntata di «Porta a Porta». Tutto fasullo: così manipolano i volti per raggirare i risparmiatori.

«Mentite a milioni di italiani: come Gianluigi Paragone ha smascherato il ceo di Intesa Sanpaolo in diretta su Porta a Porta». La notizia che ho bucato e che mi riguarda l’abbiamo trovata su Repubblica.it in un articolo di Giuseppe Colombo, ed è corredato da fotografie che sanciscono il mio epico duello televisivo con Carlo Messina.

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gianluigi paragone repubblica truffa

I giovani e la ristorazione: un lavoro che non vogliono più fare?

I giovani e la ristorazione: un lavoro che non vogliono più fare?

Le nuove generazioni non vogliono più lavorare nei ristoranti? Oppure sono i ristoratori che pagano poco e non offrono buone condizioni? O ci sono altri temi più profondi da affrontare? Ne parliamo con Anastasia Paris, chef e imprenditrice di Futura.

gemma gaetani food talk podcast
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Non si può condannare chi è già stato assolto

Non si può condannare chi è già stato assolto
Carlo Nordio (Ansa)
Il Guardasigilli interviene sul trattamento riservato a Stasi: «Paradossale». Un sistema che dà 16 anni a un uomo, dopo 5 pronunciamenti, e poi riparte da zero è folle. Ma le toghe non vogliono cambiare.

A distanza di quasi 20 anni il delitto di Chiara Poggi fa discutere non soltanto nelle aule di giustizia, e di conseguenza sui giornali e in tv, ma anche nei convegni, come un caso di scuola da cui, in negativo, prendere esempio. Ne ha parlato il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, che - intervenuto a un dibattito - si è chiesto come si possa condannare una persona quando è già stata assolta due volte da una Corte d’assise e da una d’Appello. «È una situazione paradossale, dovuta a una legislazione che andrebbe cambiata, ma è molto difficile», ha spiegato il Guardasigilli. «Certo, oggi un comune cittadino si domanda perplesso come possa esistere una situazione in cui una persona ha scontato una fortissima pena da colpevole, mentre un’altra è attualmente indagata sulla base di prove per le quali l’autore del delitto sarebbe completamente diverso dal primo». A certificare il cortocircuito della giustizia, ribadisco, è il ministro della Giustizia. Il quale ammette l’anomalia, ma addirittura riconosce che quello di Garlasco è un esempio di legislazione sbagliata.

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Dopo il «veto» messo da Forza Italia il leghista Freni rinuncia alla Consob

Dopo il «veto» messo da Forza Italia il leghista Freni rinuncia alla Consob
Federico Freni (Ansa)
«Non voglio essere elemento di divisione». Ora in pole c’è Cornelli, spinto dagli azzurri.

La comunicazione ufficiale l’ha data direttamente al premier Giorgia Meloni e ai vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani. Federico Freni, sottosegretario leghista al Mef, non intende correre per la presidenza della Consob. Ritira dunque la sua candidatura dopo che il suo nome per la guida dell’Authority era stato avanzato dal numero uno del Mef Giancarlo Giorgetti.

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federico freni
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