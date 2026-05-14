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Stefano Piazza
2026-05-14

Viaggio segreto di Netanyahu negli Emirati durante il conflitto

Viaggio segreto di Netanyahu negli Emirati durante il conflitto
Benjamin Netanyahu (Ansa)
Il premier israeliano ha rivelato di aver compiuto una visita segreta negli Emirati Arabi Uniti durante la guerra, incontrando il presidente Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Intanto consueto scambio di minacce tra Washington e Teheran sullo Stretto di Hormuz.

La tensione tra Usa e Iran continua ad aumentare. Nelle ultime ore il comando centrale americano ha annunciato il pattugliamento dell’area con un caccia stealth F-35A. Il Centcom ha ricordato che l’aereo può trasportare fino a 8.160 chilogrammi di armamenti mantenendo velocità supersoniche. La replica iraniana è arrivata immediatamente.

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israele

Non Sparate sul Pianista | Alessio Bertallot: «Una vita da dj con Ezio Bosso nel cuore»

Non Sparate sul Pianista | Alessio Bertallot: «Una vita da dj con Ezio Bosso nel cuore»

Alessio Bertallot racconta l'evoluzione del dj e l'impatto della manipolazione dei dischi sulla cultura del nostro tempo, con un piccolo esempio rivelatore. Prima di regalarci un inedito lasciato in eredità dal grande amico Bosso e un esperimento tra jazz e Michael Jackson.

carlo melato non sparate sul pianista podcast
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Garlasco, tutti i «non ricordo» del carabiniere che fece foto «illecite» al fascicolo di Sempio

Garlasco, tutti i «non ricordo» del carabiniere che fece foto «illecite» al fascicolo di Sempio
L'ex procuratore di Pavia Mario Venditti in una immagine di archivio (Ansa)
  • Maurizio Pappalardo elude le domande nel procedimento su Mario Venditti: «Non so chi sia l’indagato. Prendo atto ora di queste immagini».
  • La famiglia Poggi e i Cappa querelano Giletti, «Le Iene» e la rivista «Giallo».

Lo speciale contiene due articoli.

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garlasco

Edicola Verità | la rassegna stampa del 14 maggio

Edicola Verità | la rassegna stampa del 14 maggio

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 14 maggio con Carlo Cambi

carlo cambi edicola verità podcast
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Trump da Xi con un aereo pieno di paperoni

Oggi l’incontro tra il leader Usa e quello cinese: sul tavolo la guerra commerciale, l’Iran e i rapporti con la Russia. Donald si presenta con tutti i big delle multinazionali, da Musk agli amministratori delegati di Nvidia, Apple, Meta, Boeing, Visa...

Si registra grande attesa per l’incontro che si terrà oggi tra Donald Trump e Xi Jinping. Il presidente americano è arrivato ieri nella Repubblica popolare, accompagnato dal segretario di Stato, Marco Rubio, e dal capo del Pentagono, Pete Hegseth, oltre che da una folta delegazione di rappresentanti del mondo economico e tecnologico statunitense.

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