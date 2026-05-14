True Stefano Graziosi Trump da Xi con un aereo pieno di paperoni

Oggi l’incontro tra il leader Usa e quello cinese: sul tavolo la guerra commerciale, l’Iran e i rapporti con la Russia. Donald si presenta con tutti i big delle multinazionali, da Musk agli amministratori delegati di Nvidia, Apple, Meta, Boeing, Visa...Si registra grande attesa per l’incontro che si terrà oggi tra Donald Trump e Xi Jinping. Il presidente americano è arrivato ieri nella Repubblica popolare, accompagnato dal segretario di Stato, Marco Rubio, e dal capo del Pentagono, Pete Hegseth, oltre che da una folta delegazione di rappresentanti del mondo economico e tecnologico statunitense. L’inquilino della Casa Bianca, che è stato accolto in serata all’aeroporto di Pechino in pompa magna dal vicepresidente cinese Han Zheng, ha infatti portato con sé i Ceo di varie aziende, tra cui: Elon Musk (SpaceX), Tim Cook (Apple), Larry Fink (BlackRock), David Solomon (Goldman Sach), Stephen Schwarzman (Blackstone), Kelly Ortberg (Boeing) e Ryan McInerney (Visa), Jensen Huang (Nvidia). Il titolo di quest’ultima ha peraltro superato la soglia dei 5.500 miliardi di dollari: ora vale più dell’intero prodotto interno lordo annuo di ogni nazione sulla Terra, ad eccezione di Stati Uniti e Cina. La visita del presidente americano è particolarmente delicata. L’anno scorso, Washington e Pechino hanno siglato una tregua commerciale. E proprio il commercio si avvia a essere un tema decisivo nell’incontro tra i due presidenti. Non a caso, ieri, a Seul, il segretario al Tesoro americano, Scott Bessent, ha avuto dei colloqui «franchi, approfonditi e costruttivi» in materia con il vicepremier cinese, He Lifeng. Tuttavia, i nodi sul tavolo restano numerosi. E ciascuno dei due presidenti ha i suoi obiettivi. Trump punta a far sì che la Cina accetti di acquistare aeromobili e ingenti quantitativi di prodotti agricoli: in vista delle Midterm di novembre, l’inquilino della Casa Bianca intende infatti sia tutelare gli agricoltori americani sia abbassare i prezzi dei prodotti alimentari sul mercato interno. Xi, dal canto suo, vuole che Washington revochi le restrizioni all’export di tecnologia avanzata, elimini le aziende cinesi dalla sua blacklist e riduca sensibilmente il proprio sostegno a Taiwan.Neanche a dirlo, ciascuno dei due presidenti è pronto a sfruttare le debolezze dell’altro. Il leader cinese vuole mettere sotto pressione Trump, facendo principalmente leva su due punti: le difficoltà degli Usa in Iran e il significativo peso della Cina nel settore delle terre rare. Senza poi trascurare la sentenza della Corte Suprema statunitense che, a febbraio, ha cassato alcuni dei dazi che l’amministrazione americana aveva imposto.Dall’altra parte, neanche Xi può permettersi dormire sonni troppo tranquilli. Innanzitutto, l’economia cinese continua ad avere un rilevante problema di scarso consumo interno. In secondo luogo, da quando è tornato in carica l’anno scorso, Trump ha promosso una riedizione aggiornata della Dottrina Monroe con il preciso obiettivo di estromettere Pechino dall’Emisfero occidentale. Tutto questo ha inferto un duro colpo all’influenza cinese in America Latina: un’influenza che era cresciuta durante l’amministrazione Biden. Panama, su input statunitense, ha abbandonato la Belt and Road Initiative nel febbraio 2025, mentre la cattura di Nicolás Maduro, avvenuta a gennaio scorso, ha portato Caracas a uscire dall’orbita del Dragone per entrare in quella di Washington. Infine, Pechino guarda con preoccupazione sia alle difficoltà con cui Cuba sta affrontando l’aumento della pressione americana sia al rinnovato interesse espresso dalla Casa Bianca verso la regione artica.In questo quadro, i due presidenti oggi cercheranno probabilmente di trovare un punto di caduta sulla crisi iraniana: un obiettivo, questo, non certo semplice da conseguire. Funzionari statunitensi hanno riferito alla Cnn che Trump cercherà di convincere Xi a far pressione su Teheran affinché riapra lo Stretto di Hormuz. Non dimentichiamo del resto che il regime khomeinista è uno dei principali punti di riferimento di Pechino in Medio Oriente. Sotto questo aspetto, il presidente cinese si trova però davanti a un dilemma. Da una parte, come detto, intende sfruttare le difficoltà di Trump in Iran, sapendo benissimo che l’alto costo dell’energia rappresenta un problema per il Partito repubblicano in vista delle Midterm. Dall’altra parte, la Cina teme la crisi di Hormuz, essendo il principale importatore di greggio iraniano. Inoltre, a fine aprile, il New York Times riferiva che «l’aumento dei prezzi del petrolio e del gas naturale dovuto alla guerra in Iran sta iniziando a pesare sull’economia cinese, rallentando ulteriormente la già debole spesa dei consumatori e danneggiando settori chiave per le esportazioni».Infine, non è escludibile che Trump e Xi possano anche parlare di Russia. Ieri, The Diplomat riferiva che, poco dopo il summit tra i due presidenti, il leader cinese dovrebbe avere un incontro con Vladimir Putin. Il che alimenta le speculazioni sull’ipotesi che i tre capi di Stato stiano lavorando sottobanco a una sorta di Jalta 2.0: un progetto che - chissà! - potrebbe forse affondare le sue radici nel vertice di Anchorage dell’anno scorso. Come che sia, l’incontro odierno a Pechino si preannuncia complicato sia per Trump che per Xi. Tra punti di forza e vulnerabilità, i due presidenti dovranno agire con circospezione, oscillando tra accordio e competizione geopolitica.