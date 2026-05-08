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Fabio Amendolara
2026-05-08

Garlasco, contro Sempio le intercettazioni delle toghe della vecchia inchiesta

Garlasco, contro Sempio le intercettazioni delle toghe della vecchia inchiesta
Andrea Sempio (Ansa)
  • Chiusa la nuova inchiesta per il delitto di Chiara Poggi, si va verso il rinvio a giudizio dell’amico del fratello della vittima.
  • Pm di Pavia in pressing per la revisione di Stasi. Il legale dell’ex fidanzato condannato: «Ha speranza crescente, tiene i piedi per terra».

Lo speciale contiene due articoli.

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garlasco
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«Prima gli italiani»? Per i giudici è reato

«Prima gli italiani»? Per i giudici è reato
iStock
Le toghe scavalcano la politica sulla gestione dei migranti. La Consulta boccia il Friuli-Venezia Giulia sulle case popolari: «Vivere qui non conta». Mentre per la Corte di giustizia Ue il criterio dei 10 anni di residenza per il reddito di cittadinanza è «discriminante».

Altro che remigrazione! Con il vento che tira dalle parti dei tribunali dall’Italia non solo non se ne andrà nessuno, ma avere la cittadinanza italiana conterà come il due di coppe quando è briscola bastoni.

E a proposito di «bastoni» ecco due sentenze fresche fresche, una della Corte costituzionale, l’altra della Corte di giustizia Ue: entrambe sembrano appunto svuotare di priorità l’essere cittadini italiani ma anche essere stranieri da diverso tempo in Italia.

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Patto Italia-Libia su energia e immigrazione

Patto Italia-Libia su energia e immigrazione
Abdul Hamid Mohammed Dbeibeh e Giorgia Meloni (Ansa)
Nel vertice della Meloni con il leader di Tripoli, Dbeibeh, gettate le basi per rafforzare gli approvvigionamenti di gas in Nord Africa. Poi cooperazione anti clandestini e scambio di prigionieri. A Roma dal premier anche Tusk e Magyar: sul tavolo bilancio Ue e difesa.

Non sono fatti di sola cordialità gli incontri che il presidente del Consiglio Giorgia Meloni tiene con gli altri capi di Stato e di governo nel mondo.

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Il «pompiere» Rubio dal Papa dopo le bordate di Trump. Ma la geopolitica fa da muro

Il «pompiere» Rubio dal Papa dopo le bordate di Trump. Ma la geopolitica fa da muro
Papa Leone XIV e Marco Rubio (Ansa)
Il segretario di Stato americano in missione per ricucire con la Santa Sede e trovare una convergenza anche sulla Cina. Gli Usa: «Relazioni solide, colloquio costruttivo».

Ricucire con la Santa Sede e trovare una convergenza sul piano geopolitico. È stato questo l’obiettivo della visita effettuata ieri da Marco Rubio in Vaticano.

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Edicola Verità | la rassegna stampa dell'8 maggio

Edicola Verità | la rassegna stampa dell'8 maggio

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast dell'8 maggio con Carlo Cambi

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