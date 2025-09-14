Mirella Molinaro
2025-09-14

La Flotilla italiana riesce a partire (con quasi 10 giorni di ritardo)

Ansa
La prima imbarcazione è salpata ieri. Corteo pro Pal a Milano: «Resistenza legittima».
«La sanità non va politicizzata». Allora perché Schillaci fa ancora il ministro?

Orazio Schillaci (Ansa)
Dopo aver azzerato il Nitag cedendo al pressing dei partiti all’opposizione, ora dice che la Salute è un affare dei cittadini.
Trump scuote la Nato: mettete dazi ai cinesi

Donald Trump (Ansa)
Il presidente Usa agli Stati alleati: «Basta comprare petrolio russo e tariffe dal 50% al 100% verso il gigante asiatico per fermare la guerra in Ucraina». Donald punta a dare anche una visione economica al Patto atlantico pur di spezzare il legame Berlino-Pechino.
Rimandata la morte del petrolio. L’uso crescerà ancora per decenni

Picco dei consumi ben oltre il 2030: l’Agenzia per l’energia si rimangia le previsioni.
Il fanatismo green è dannoso. Per il clima che muta servono più nucleare e desalinizzatori

Manifestazione a Roma di Ultima Generazione (Ansa)
La decarbonizzazione forzata ammazza l’economia e non porta benefici alla Terra. Bisogna «ecoadattarsi» con investimenti sensati, che si riveleranno pure redditizi.
