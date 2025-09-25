Davide Perego
2025-09-25

Il pride crocifigge ancora Cristo. Marcia blasfema sulla «Via Frocis»

iStock
Sabato, ad Arcore, la sfilata in risposta al cardinale Müller secondo cui il matrimonio è tra uomo e donna. Gli organizzatori: «Siamo sotto attacco, la maternità surrogata rischia di diventare un reato universale».
via frocis

Lo stupratore è nero? C’è la privacy

Iris Setti (Ansa)
Sui «mostri» italiani i media si animano ricamando biografie corredate da foto. Ma con i violentatori stranieri fanno ricorso alla deontologia, svelandone solo l’età.
stupri

Causa per bancarotta e debiti con lo Stato. Sala dà a Lady Mostre i top eventi di Milano

Iole Siena e Beppe Sala (Imagoeconomica)
Iole Siena è a processo, ma con Arthemisia espone Munch a Palazzo Reale. Da Dario Franceschini 9 milioni di aiuti Covid.
Agricoltura, Prandini: «Ruolo strategico della Lombardia in Ue»

True
Agricoltura, Prandini: «Ruolo strategico della Lombardia in Ue»play icon
(Totaleu)

Lo ha detto il presidente di Coldiretti all'evento sulla competitività lombarda al Comitato europeo delle Regioni a Bruxelles.

agricoltura prandini lombardia

L’Ungheria sta in Europa e nella Nato ma se fa comodo diventa un regime

Viktor Orbàn (Ansa)
Le rimostranze sullo Stato di diritto (il cui rispetto è necessario anche per far parte dell’Alleanza atlantica) sono un pretesto per neutralizzare i conservatori in Consiglio Ue. E blindare il dominio di Parigi e Berlino.
orban
