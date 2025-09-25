Edoardo Frittoli
La «Alpino»: storia della fregata inviata da Crosetto verso la Flotilla

La «Alpino»: storia della fregata inviata da Crosetto verso la Flotilla
La fregata italiana F-594 «Alpino» (Novalee Manzella/US Navy)

La FREMM classe «Bergamini» è stata varata alla fine del 2014. Attualmente in forza a Taranto, darà il cambio alla sorella «Fasan» perché ritenuta più idonea alla missione di sorveglianza e protezione dei cittadini italiani imbarcati con la Global Sumud Flotilla.

fregata alpino

Ricci occupa le tv ma si lagna via chat: «Temo non basti, attaccate Acquaroli»

Ricci occupa le tv ma si lagna via chat: «Temo non basti, attaccate Acquaroli»
Matteo Ricci (Ansa)
Il candidato dem vede la sconfitta nelle Marche e ordina ai suoi di scagliarsi contro il rivale. Il M5s locale lo molla e silura Conte.
matteo ricci

L’eterna aderenza delle toghe alla sinistra

L’eterna aderenza delle toghe alla sinistra
Rocco Maruotti (Imagoeconomica)
Dopo la campagna contro la riforma della Giustizia, i vertici dell’Anm sfruttano i convegni per delegittimare la maggioranza: «Mandano al Csm degli avvocati di partito». E tacciono sul linciaggio di una magistrata che ha impugnato un atto arcobaleno.
toghe

Lo stupratore è nero? C’è la privacy

Lo stupratore è nero? C’è la privacy
Iris Setti (Ansa)
Sui «mostri» italiani i media si animano ricamando biografie corredate da foto. Ma con i violentatori stranieri fanno ricorso alla deontologia, svelandone solo l’età.
stupri

Il pride crocifigge ancora Cristo. Marcia blasfema sulla «Via Frocis»

Il pride crocifigge ancora Cristo. Marcia blasfema sulla «Via Frocis»
iStock
Sabato, ad Arcore, la sfilata in risposta al cardinale Müller secondo cui il matrimonio è tra uomo e donna. Gli organizzatori: «Siamo sotto attacco, la maternità surrogata rischia di diventare un reato universale».
via frocis
