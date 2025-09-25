Redazione digitale
2025-09-25

Oggi in edicola

L’opposizione blocca il Parlamento

L’opposizione blocca il Parlamento
Ansa
Pd, M5s e Avs occupano i banchi del governo. Oggi il ministro della Difesa riferisce in Aula. A Torino i manifestanti impediscono ai treni di partire da Porta Susa.
Subscribe
sinistra gaza

La propaganda abortista capovolge la «Lettera» della Fallaci al suo bimbo

La propaganda abortista capovolge la «Lettera» della Fallaci al suo bimbo
Oriana Fallaci (Ansa)
Per celebrare i 50 anni dalla prima pubblicazione, Rizzoli propone una riedizione dell’inno alla vita scritto dalla giornalista. Ma sulla «Stampa» l’opera è presentata come un manifesto pro interruzione di gravidanza.
Subscribe
fallaci

Dopo un anno di auto-celebrazioni la Ue vuole fermare la legge sull’Ia

Dopo un anno di auto-celebrazioni la Ue vuole fermare la legge sull’Ia
iStock
Bruxelles pronta a sospendere l’applicazione delle norme sull’Intelligenza artificiale perché inapplicabili secondo le aziende. Per Mario Draghi sono «fonte di incertezza». La favola dell’avanguardia europea è finita male.
Subscribe
ia

Addio a Usa e Ue: sulle armi Berlino fa da sé

Addio a Usa e Ue: sulle armi Berlino fa da sé
Ansa
La Germania dà a Rheinmetall un appalto da 390 milioni per laser anti droni. E il fondo per la Difesa tedesco favorirà ditte autoctone. Solo l’8% dei contratti con fornitori americani. Ultimo chiodo sulla bara del mercato unico, che in teoria Bruxelles dovrebbe tutelare.
Subscribe
armi
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy