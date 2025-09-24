Annamaria Bernardini de Pace (Getty Images)
Dopo la condanna per stupro di gruppo nel processo a Ciro Grillo e ai suoi amici, le opposizioni rilanciano una legge sul consenso. L’avvocato Annamaria Bernardini de Pace la critica: «Non servono nuove norme, ma l’interpretazione corretta di quelle già esistenti».
Laura Boldrini (Imagoeconomica)
Gli 8 anni inflitti a Grillo jr per stupro sono il pretesto per un disegno di legge (prima firmataria la Boldrini) che imponga che ci sia il «consenso esplicito e continuato della donna» durante ogni approccio sessuale. Bernardini de Pace: «I ragazzi dovranno andare agli incontri col registratore».
Ilaria Salis (Ansa)
Dopo una vita a collezionare denunce oggi la maestrina di Monza ha il posto fisso, il maxi stipendio e lo scudo giudiziario. Un modello per gli antagonisti che hanno sfasciato Milano. Da violenti a martiri il passo è breve.
Viktor Orban (Ansa)
Il governo Orbán: «Criminali in galera». Per i dem vince lo «stato di diritto», come se Budapest fosse un regime.