Alessandro Rico
2025-09-24

Si ritrovano i teppisti dentro i cortei ma i dem chiamano «squadristi» noi

Gianni Cuperlo parla durante la commemorazione di Charlie Kirk alla Camera (Ansa)
Cuperlo (Pd) ci accusa per il titolo su «Bella ciao». Intanto da sinistra fioccano attenuanti per la sommossa. Gramellini: «Le vittime sono i manifestanti pacifici». Mattarella riporta l’ordine: Colle solidale con la polizia.
sinistra violenza

La Lega: «Chi va a protestare paghi la cauzione»

Matteo Salvini (Imagoeconomica)
L’idea del vicepremier per tutelare i contribuenti. Forza Italia però già si dissocia.
proteste cauzione

Lo sciopero pro Pal fa cilecca. Per «bloccare il Paese» sono serviti i facinorosi

La manifestazione pro Pal a Roma del 22 settembre (Getty Images)
Adesione nel pubblico impiego al 6%. Un favore all’erario, che risparmia 1,7 milioni. Gli unici disagi li provocano i violenti. Prossima tappa: l’evento della Cgil a ottobre.
sciopero pro pal

L’opposizione in Aula infanga il ricordo di Charlie: «Era omofobo e razzista»

Angelo Bonelli (Ansa)
Per la Boldrini la destra «strumentalizza» l’omicidio. Proprio lei, che in Parlamento si inginocchiò per Floyd. Bonelli: «Perché non commemoriamo i bambini di Gaza?».
ricordo charlie kirk

«Ok a Palestina con ostaggi liberi e Hamas via»

Giorgia Meloni (Ansa)
Il premier Meloni annuncia una mozione per il riconoscimento dello Stato subordinando, però, il disco verde a due condizioni e auspica: «Spero nel consenso dell’opposizione». Ma Conte sbraita: «È solo una trovata». Salvini duro: «Nazione inesistente».
meloni onu
