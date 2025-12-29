True Federico Novella Rossano Sasso: «Il Parlamento deve far luce sul sistema delle case famiglia» Rossano Sasso (Ansa)

Il leghista: «Qualcuno vuol sostituirsi ai genitori per indottrinare: vale per la “casa nel bosco” come per l’educazione sessuale»«È ora di fare luce sul sistema delle case famiglia e sui meccanismi dietro gli affidi. Se ne occupi il Parlamento». Rossano Sasso, capogruppo della Lega in commissione cultura alla Camera, tuona contro lo Stato «sfascia famiglia», in relazione alla vicenda di Palmoli. E propone aiuti economici per chi sceglie la «scuola domestica». «Qualcuno vuole sostituirsi ai genitori per fare propaganda ideologica: vale per la “casa nel bosco” come per l’educazione sessuale nelle scuole. Giù le mani dai bambini».È stato un Natale a metà, per la «famiglia del bosco». Ai Trevallion è stato consentito di vedere i figli a Natale, per due ore e mezza, ma senza pranzare con loro. La struttura di Vasto che ospita i bambini vuole «evitare che si creino precedenti» con altri ospiti.«Sarebbe stato un precedente di “umanità”. Nelle stesse ore in cui il presidente Mattarella concede la grazia a uno scafista condannato a 30 anni di carcere, nella cui stiva sono stati trovati i corpi di 49 persone, mi aspettavo per l’appunto un gesto di umanità “natalizio” nei confronti di una famiglia che non ha torto un capello a nessuno».Lei è in prima linea, per difendere la famiglia di Palmoli. A volte distinguendosi anche nella sua coalizione.«Non ne faccio una questione di diritto, ma di libertà. Sono molto distante dalla famiglia Trevallion: in casa mi piacciono le comodità, adoro la scuola pubblica, ho fatto l’insegnante, che è il lavoro più bello del mondo. Però non mi permetto giudicare modelli educativi diversi dal mio».Perché questa vicenda non riesce a sciogliersi positivamente?«Perché assistiamo a uno scontro ideologico tra due concezioni educative. Da una parte chi vuole imporre l’invasione dello Stato nell’educazione dei figli, dall’altra chi sceglie la libertà educativa».Ma nella relazione degli assistenti sociali della casa famiglia di Vasto si parla di «scarsa alfabetizzazione» e bambini che «hanno paura della doccia».«Se un bambino viene messo sotto la doccia alla presenza di altri operatori, dopo averlo strappato al suo ambiente famigliare, credo sia normale vedere in lui un certo nervosismo. Semmai, non è normale disporre perizie psichiatriche e trattare i genitori come se fossero “orchi”. E non è normale far finta di nulla di fronte al trauma che stanno vivendo questi bambini».Trauma?«Fare il bagno in una tinozza potrà non essere il massimo, ma la ferita creata dalla separazione tra genitori e figli è molto più grave. Ho paura che questi bambini si portino dentro questo trauma per tutta la vita. Non capisco l’accanimento, e francamente neanche il doppiopesismo».Quale doppiopesismo?«Questa famiglia è sicuramente particolare, ma al fine di riabbracciare i suoi figli sta accettando dei compromessi, si mostra disponibile a un cambiamento. A quanto pare non basta. Nello stesso tempo, accettiamo bellamente che nei campi nomadi i bambini vengano quotidianamente “allenati” a rubare, o inseriti nel racket dell’elemosina. In questo caso, gli intellettuali si voltano dall’altra parte, e così gli psicologi dell’età evolutiva e gli assistenti sociali. Forse serve più coerenza?».Ce l’ha anche con i sostenitori del «ritorno alla natura»?«In un certo senso, i Trevallion hanno fatto una scelta “green”. Mi aspetterei di vedere Greta Thunberg in pellegrinaggio in Abruzzo. Mi chiedo dove siano finiti i Verdi, gli ecologisti, gli ecoimbecilli che bloccano le autostrade. Non si è visto nessuno. Al dunque, quella famiglia è stata scaricata proprio da chi dovrebbe condividere il suo stile di vita».Sta di fatto che i tre fratelli restano nella struttura di Vasto, in attesa che i reclami vengano accolti.«Prima o poi dovremo comprendere meglio i meccanismi delle case famiglia. Ho parlato con genitori normalissimi, che si sono visti sottrarre i figli con troppa leggerezza. Per ogni figlio accudito c’è un costo sostenuto dallo Stato, che alimenta un guadagno per queste strutture».Un business sui bambini?«Non criminalizzo nessuno: queste strutture nella maggior parte dei casi funzionano egregiamente. Ma serve un approfondimento parlamentare, e conto nella massima convergenza delle forze politiche. Bisogna far luce sul mondo degli affidi. Conosco molti assistenti sociali bravissimi, ma spesso certe interpretazioni sono inaccettabili».Sull’onda delle polemiche per la famiglia del bosco, lei ha firmato una proposta di legge per incentivare la scuola tra le mura domestiche.«L’obiettivo è difendere la libertà di scelta educativa, come sancito dalla Costituzione Italiana. L’istruzione parentale nel nostro Paese, a determinate condizioni, è una possibilità già prevista. Ci sono 18 mila famiglie che utilizzano questo strumento, e non sono tutti “figli dei fiori”».Per questo ha previsto un aiuto economico per l’home schooling, in base al reddito?«E lo Stato alla fine risparmierebbe, considerato che ogni alunno nella scuola pubblica comporta migliaia di euro di spesa».Non crede che incentivare l’istruzione a casa possa indebolire la scuola?«No, parliamo comunque di una piccola minoranza, che non fa male a nessuno e che va tutelata».Aveva proposto una legge per vietare l’educazione sessuale nelle scuole: poi c’è stata una mezza retromarcia.«La legge è stata approvata alla Camera: avrei voluto qualcosa in più, ma è un primo passo importante. Introduciamo il consenso informato dei genitori per trattare certi temi in classe».E perché?«Va benissimo l’educazione sessuale, se finalizzata a prevenire discriminazioni, malattie sessualmente trasmissibili o gravidanze indesiderate. Il problema è che oggi l’educazione sessuale, quando travalica certi confini, diventa il cavallo di Troia per indottrinare gli studenti».Addirittura?«È tutto documentato. Ci sono scuole che prevedono i laboratori con i trans per i bambini di 5 anni. Ci sono i bagni “gender free”. Ci sono fumetti in classe dove si sdoganano i due papà che vanno all’estero a farsi regalare un figlio. La propaganda è ammessa: ma nelle sezioni di partito, non nelle scuole».Ha dichiarato pubblicamente che l’educazione sessuale è «una porcheria e una nefandezza». Non le pare di avere esagerato?«Come definirebbe quanto previsto dalle linee guida sull’educazione sessuale dell’Oms? Nella fascia 0-4 anni prevedono la scoperta dei genitali e il piacere della masturbazione. Come reagirebbe dinanzi alla pubblicazione di fumetti ai limiti della pornografia distribuiti in una prima elementare? Onestamente di fronte a certi eccessi, mi considero fin troppo morbido. Per la prima volta abbiamo posto in Parlamento la questione della propaganda gender nelle scuole. E mi rincuora che esista una comunità Lgbt, di cui non si parla mai, che appoggia le mie battaglie». Sul serio?«Sì, sono quelli che non confondono i capricci con i diritti, che non ne vogliono sapere dell’utero in affitto, che rifiutano l’ipersessualizzazione dei bambini fin dalla scuola dell’infanzia, come intende fare Silvia Salis a Genova. Per non parlare della cosiddetta “carriera alias”».Cioè il protocollo inclusivo che permette agli studenti di utilizzare un nome corrispondente alla propria identità di genere, diverso da quello anagrafico.«Vorrei introdurre il divieto per i minorenni. Se, per la legge, a 13 anni non si ha la capacità di intendere e di volere, allora non si dovrebbe nemmeno avere la capacità di cambiare nome per questioni di genere».Non crede che un certo tipo di educazione potrebbe scongiurare l’ascesa dei femminicidi?«No. Nei Paesi nordici, nonostante l'educazione sessuale sia una materia obbligatoria, i femminicidi sono addirittura aumentati».Nel 2026 lancerà un’altra crociata?«Firmerò una risoluzione in commissione cultura contro l’islamizzazione scolastica. Non sono più disposto a tollerare maestre di terza elementare che portano i bambini in piazza con la kefiah. Gli insegnanti fanno il loro dovere, tranne un’ esigua minoranza che tradisce la sua missione educativa».In concreto, come pensa di intervenire?«Introdurremo anche in questo caso un automatismo nell’informare i genitori di ciò che accade in classe. Va bene studiare le altre religioni, ma non voglio più vedere imam nelle scuole italiane. Non voglio più vedere bambini in gita in moschea, o scuole chiuse per il Ramadan. In Italia succede anche questo. La famiglia è la colonna portante dei valori occidentali. E spero che non vi sia una saldatura tra certi docenti e certi magistrati per attaccarla su più fronti».