Maurizio Belpietro
2026-02-12

L’ammucchiata del No ha perso ogni freno. Non solo dicono balle: si contraddicono pure

L'ammucchiata del No ha perso ogni freno. Non solo dicono balle: si contraddicono pure
Nicola Gratteri (Imagoeconomica)
Per Nicola Gratteri solo i ricchi potranno difendersi. La figlia di Walter Tobagi tira in ballo la P2. Mentre Luciano Violante si inventa la «Casta dei pm».

Più si avvicina la data del voto e più chi si oppone alla riforma della giustizia le spara grosse. Infatti, non passa giorno senza che dal fronte del No non si minaccino conseguenze catastrofiche se gli italiani il 22 e 23 marzo decideranno di dire Sì alle modifiche costituzionali volute dal ministro Carlo Nordio.

referendum giustizia
True

Terrore sui treni: «Un attentato a settimana»

Terrore sui treni: «Un attentato a settimana»
(Ansa)
Il Viminale: «Nel 2025 i sabotaggi sono stati 49 contro i 9 del 2024. Nessuno nel 2023». Gli anarchici mettono la firma sull’escalation, ma Salvini promette: «Minaccia all’Italia che non resterà impunita». Dopo gli ordigni di Pesaro colpita la linea per la Valtellina
attentati treni
True

Arriva la stretta sui migranti

Arriva la stretta sui migranti
(Ansa)

Espulsioni più facili e veloci, ricongiungimenti familiari più difficili. E c’è il blocco navale fino a sei mesi in situazione di emergenza. «Chi è a bordo di imbarcazioni sottoposte all’interdizione può essere condotto anche in Paesi terzi»: si rilancia il progetto Albania.

Lo speciale contiene due articoli

rimpatri
True

Trans fa una strage in una scuola canadese

Trans fa una strage in una scuola canadese
Massacro sconvolge il Paese: dieci morti e 25 feriti. L’attentatore, che poi si è ucciso, era un ragazzo che aveva cambiato sesso. Le autorità hanno coperto la sua identità per «motivi di privacy», poi è emersa la verità. Il premier Carney: «Sono devastato».

Una piccola comunità canadese di poche migliaia di abitanti, nel nordest della Columbia britannica, si è risvegliata in un vero e proprio incubo. L’altro ieri infatti, alla Tumbler Ridge Secondary School, una sparatoria ha provocato una strage il cui bilancio, ancora provvisorio, parla di nove vittime tra studenti e personale scolastico, a cui si aggiunge l’autore dell’attacco, trovato morto sul posto, e circa 25 feriti, due dei quali si trovano in condizioni critiche e in pericolo di vita.

canada strage trans
True

I pro riforma: «Par condicio violata»

I pro riforma: «Par condicio violata»
Nicolò Zanon (Imagoeconomica)
Nicolò Zanon, presidente del Comitato per il Sì, invia un esposto all’Agcom contro «Report». Intanto gli ultimi sondaggi provano a tirare la volata a chi si oppone al ddl Nordio.

Da quando un ordigno, l’ottobre scorso, esplose davanti all’abitazione del conduttore di Report, Sigfrido Ranucci a Pomezia, distruggendo la sua auto e quella della figlia, per una ragione o per un’altra non si è più smesso di parlare di lui. Prima lo scontro con il Garante per la privacy, poi la lobby gay di Cerno e Giletti, i servizi segreti con Mancini e Renzi, la chat con Maria Rosaria Boccia.

riforma giustizia
