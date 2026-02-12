True Giuliano Zulin Bce sgonfiata dalla lotta al contante. Per stare a galla spinge l’euro digitale Christine Lagarde (Ansa)

Dopo aver demonizzato la cartamoneta, la Lagarde scopre che ha consegnato i portafogli europei ai grossi player Usa. Ora vuole riprendere potere. Imponendo pure un conto di risparmio pensionistico obbligatorio.Nell’ottobre 2020 la Banca centrale europea ha annunciato con solennità l’avvio del progetto di euro digitale. Doveva essere la risposta moderna a un mondo che cambia, lo scudo digitale europeo contro le nuove dipendenze tecnologiche. A distanza di anni, però, la domanda resta sospesa: stiamo davvero riparando qualcosa che non funziona o stiamo inseguendo un problema creato dalle stesse politiche della Bce? Per anni Francoforte ha condotto una silenziosa ma costante guerra al contante. Tassi negativi, limiti ai pagamenti cash, retorica sulla tracciabilità e sulla lotta all’evasione: il messaggio era chiaro, il futuro è digitale. E il futuro, puntualmente, è arrivato. Secondo i dati della stessa Bce, nell’Eurozona la quota di pagamenti in contanti è scesa dal 79% del 2016 al 52% del 2024. Nei Paesi Bassi il cash vale appena il 22% delle transazioni, in Finlandia il 27%. Anche negli Stati tradizionalmente affezionati alle banconote, come Italia (55% dei consumi si paga digitalmente) e Germania, la tendenza è al ribasso. I cittadini hanno fatto quello che le istituzioni chiedevano: hanno digitalizzato i propri pagamenti.Il problema, scopre ora la Bce, è che quella digitalizzazione parla soprattutto americano. Visa e Mastercard dominano le carte, Apple Pay e Google Pay presidiano i wallet, le infrastrutture critiche non sono europee. Lo ha ammesso apertamente Piero Cipollone, membro del consiglio della Banca centrale europea: in 13 Paesi dell’area euro i cittadini dipendono esclusivamente da circuiti internazionali per i pagamenti al dettaglio. La sovranità monetaria, improvvisamente, diventa una questione geopolitica. Così nasce l’urgenza dell’euro digitale. Non più solo innovazione, ma «autonomia strategica». Christine Lagarde lo ripete: è «più necessario che mai». Ma vista l’insistenza e la situazione sfuggita di mano, ci si chiede: l’euro digitale è solo un mezzo di pagamento o è uno strumento di potere? Oggi il contante è l’unica forma di moneta pubblica direttamente garantita dalla Banca centrale. Se il contante scompare, la Bce perde il contatto diretto con i cittadini e resta mediata dalle banche commerciali e dai circuiti privati. L’euro digitale ricrea quel legame, ma in forma elettronica. Non è difficile intravedere l’interesse istituzionale dietro l’operazione. Anche perché se Francoforte perdesse il controllo sulla moneta, addio sogni di gloria per la moneta unica e, soprattutto, rischi di attacchi finanziari.Il progetto dell’euro digitale, nella pratica, prevede un portafoglio digitale con un tetto di circa 3.000 euro, collegato automaticamente al conto bancario tramite un meccanismo «a cascata»: se il saldo non basta, si attinge al conto; se supera il limite, l’eccedenza torna in banca. Una soluzione presentata come prudente per evitare fughe di depositi. Eppure il rischio resta evidente. Se milioni di cittadini spostassero anche solo una parte dei loro risparmi verso una passività diretta della Bce, le banche vedrebbero ridursi i depositi, cioè la materia prima con cui finanziano famiglie e imprese. Meno depositi, meno credito. Meno credito, meno crescita. Secondo Lorenzo Bini Smaghi, presidente di Socgen, ciò comporterebbe anche un’espansione del bilancio della Bce, che dovrebbe impiegare le nuove passività acquistando titoli di alta qualità, in primis titoli di Stato. In altre parole, l’euro digitale potrebbe tradursi in un aumento strutturale degli acquisti di debito pubblico, proprio mentre l’istituto centrale cerca di ridurre il proprio intervento sui mercati.C’è, poi, il nodo dei costi. La Bce ha parlato di circa 5 miliardi per l’adeguamento del sistema bancario. Ma le stime circolate nel settore sono molto più elevate: almeno 18 miliardi per le banche, tra investimenti tecnologici, compliance, integrazione dei sistemi e gestione operativa. Una cifra che difficilmente resterà confinata nei bilanci degli istituti. In un settore già gravato da requisiti patrimoniali stringenti e margini sotto pressione, è prevedibile che una parte rilevante di questi costi venga trasferita su famiglie e imprese, sotto forma di commissioni o minori servizi.E la privacy? Ovvio che i pagamenti saranno tracciati. Dall’Eurotower giurano e spergiurano che i tracciamenti resteranno anonimi. Anche in Grecia, in effetti, era anonimo il limite di prelevamento ai bancomat, circa 20 euro al giorno, per imporre la troika e la ricetta lacrime e sangue. Anonimo, insomma, non significa innocuo. Ma vuol dire che si possono colpire popolazioni intere, tipo magari quelle di un Paese a caso che non ratifica il Mes, il famoso fondo salva-Stati… A inizio settimana la maggioranza degli eurodeputati ha votato due risoluzioni a favore dell’euro digitale nella doppia forma immaginata da Bce e Commissione Ue, invitando implicitamente a scartare ogni ipotesi alternativa come quella avanzata dal relatore al regolamento, Fernando Navarrete Rojas. Capite? L’Europarlamento ha votato contro il relatore… L’eurodeputato iberico ha chiesto apertamente: «Abbiamo davvero bisogno dell’euro digitale? Una soluzione a quale problema esattamente?». Si capisce che la questione, allora, non è solo tecnologica. A Francoforte hanno solo paura di contare sempre meno, non padroneggiando più il denaro, al punto che - novità citata dal quotidiano tedesco Handelsblatt - Christine Lagarde chiede pure un indebitamento congiunto permanente sotto forma di eurobond e propone, inoltre, che tutti i cittadini dell’Unione europea abbiano un conto di risparmio pensionistico obbligatorio. Lo scrive in una lettera inviata ai leader e ai capi di Stato e di governo della Ue. Secondo quanto trapelato, il rapporto della Bce inizia affermando che «l’Europa può raggiungere una crescita maggiore, diventare più resiliente e rafforzare la propria autonomia politica e il proprio livello di prosperità attraverso un’azione congiunta coordinata e decisa». Il tutto attraverso «unione dei risparmi e degli investimenti» e… «euro digitale». Ora manca solo che impongano di pagare le pensioni in euro digitali…